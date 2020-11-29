При горении пассажирского автобуса в Казани никто не пострадал
При горении пассажирского автобуса в Казани никто не пострадал. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МЧС Татарстана.
Сообщение о пожаре на перекрестке улиц Ахтямова и Тукая поступило в 12.23. Загорелся автобус 68 маршрута по всей площади кабины. Люди успели покинуть салон, никто не пострадал.
Ранее «Реальное время» публиковало фото и видео из соцсетей: пользователи сообщали о сгоревшем автобусе на улице Тукаевской.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым