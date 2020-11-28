Скрининг добровольцев на испытания вакцины «Вектора» начнется в Татарстане в понедельник

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина на совещании в Доме правительства рассказала о предстоящих испытаниях новой вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в республике.

Клинические испытания пройдут на базе седьмой городской клинической больницы. Скрининг добровольцев начнется в понедельник. Уже в начале декабря им сделают прививки новой вакциной.

Массовая вакцинация ожидается в начале 2021 года.

Напомним, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила на пострегистрационные исследования в девять клиник, в том числе и в Казани.



Ольга Плешкова