Скрининг добровольцев на испытания вакцины «Вектора» начнется в Татарстане в понедельник
Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина на совещании в Доме правительства рассказала о предстоящих испытаниях новой вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в республике.
Клинические испытания пройдут на базе седьмой городской клинической больницы. Скрининг добровольцев начнется в понедельник. Уже в начале декабря им сделают прививки новой вакциной.
Массовая вакцинация ожидается в начале 2021 года.
Напомним, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила на пострегистрационные исследования в девять клиник, в том числе и в Казани.
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