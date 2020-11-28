В России упростили порядок оформления инвалидности

В России изменили порядок оформления инвалидности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Для того, чтобы установить или подтвердить инвалидность, нужно пройти медико-социальную экспертизу. Если в направлении указывались не все обследования, людям до сих пор приходилось обращаться в поликлинику заново. Согласно нововведениям, специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут сами передавать направление в поликлинику и указывать, каких сведений там не хватает.

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Возврат направлений из бюро в медицинскую организацию должен занимать не более трёх рабочих дней. Еще 14 дней дается поликлинике на доработку документов.

Новые правила вступят в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности, который утвердило правительство из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Он позволяет присваивать инвалидность без личного обращения гражданина в бюро МСЭ, а уже установленную автоматически продлевать на шесть месяцев. Этот порядок действует до 1 марта 2021 года.

Напомним, с 1 декабря в Казани стартует декада инвалидов. Единовременную материальную помощь на общую сумму более 1 млн рублей получат 270 семей, которые воспитывают детей-инвалидов. Для нетранспортабельных инвалидов организуют обследование на дому с лабораторными и функциональными методами исследования.



Татьяна Леухина