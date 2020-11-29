Новости общества

09:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В 2021 году российских пенсионеров проверят на наличие других доходов

09:16, 29.11.2020
В 2021 году российских пенсионеров проверят на наличие других доходов
Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году российских пенсионеров проверят на наличие других доходов. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам Ивановой-Швец, Федеральная налоговая служба, ПФР и органы соцзащиты проверят пенсионеров на наличие дополнительного источника доходов, который влияет на получение надбавок и доплат к пенсии.

Фото: realnoevremya.ru

«Потому что, с одной стороны, граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», — передает ее слова «РИА Новости».

Спикер уверена, что в результате проверок будут выявлены те, кому придется возвращать полученные средства, и те, кому будут положены дополнительные деньги.

Ранее в Госдуме заявили, что экономический блок правительства России должен признать, что пенсионная реформа провалилась. Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Миронов предложил вернуться к выплатам пенсии из бюджета.

Ольга Плешкова
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем