Главное к утру: увеличение пенсии в 2021 году, Татарстан получит более 8 млрд рублей из федерального бюджета
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 24 ноября:
- Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, как увеличатся пенсии в 2021 году. С 1 января следующего года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. С 1 февраля будут повышены денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий, а с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера».
- В селе Старое Тлякеево Актанышского района РТ на пожаре пострадали четыре человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще один мужчина погиб. Известно, что в доме отмечали юбилей. К моменту начала пожара гости собирались уходить.
- Согласно аналитическим данным «Авито Услуг», спрос на доставку готовой еды и кейтеринг в Казани увеличился на 18%. Этому способствовало наступление холодного периода. Самыми популярными запросами по доставке стали торты на заказ, капкейки и услуги кейтеринга.
- В России либерализацию и легализацию наркотиков приравняли к угрозе национальной безопасности. Согласно документу, национальную угрозу представляет появление новых видов наркотиков, увеличение объема их производства, легализация доходов от их незаконного оборота и другие факторы, в частности новые способы оплаты наркотиков.
- Татарстан получит 8,7 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку стабильности бюджетной системы. Всего на поддержку регионов России, у которых из-за пандемии коронавируса сократились доходы бюджета, из резервного фонда правительства РФ выделено 80 млрд рублей. Дотации получат 39 субъектов.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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