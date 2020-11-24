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На пожаре в Актанышском районе РТ пострадали четыре человека, в том числе ребенок

02:29, 24.11.2020
На пожаре в Актанышском районе РТ пострадали четыре человека, в том числе ребенок
Фото: 16.mchs.gov.ru

В селе Старое Тлякеево Актанышского района РТ на пожаре пострадали четыре человека, в том числе 10-летняя девочка. На месте происшествия продолжаются поиски пятого человека, который вошел в горящее здание, но не вышел оттуда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Информация о возгорании одноэтажного бревенчатого дома поступила 23 ноября в 22:55. В 23:29 пожар был локализован, в 23:56 полностью ликвидировано открытое горение общей площадью 30 кв. метров.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Двое мужчин получили ожоги при попытке самостоятельно потушить пожар, женщина и ребенок отравились продуктами горения. Пострадавшие доставлены в Актанышскую ЦРБ.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Личности пострадавших и причины пожара устанавливаются. Известно, что в доме отмечали юбилей. К моменту начала горения гости собирались покинуть здание.

Фото: 16.mchs.gov.ru

На прошлой неделе в Альметьевском районе Татарстана жительница села Ямаш погибла на пожаре. Ее тело обнаружили сотрудники МЧС, тушившие загоревшийся дом.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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