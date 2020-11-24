Исследование: казанцы стали чаще заказывать готовую еду домой

Согласно аналитическим данным «Авито Услуг» спрос на доставку готовой еды и кейтеринг в Казани увеличился на 18%. Этому способствовало наступление холодного периода.

Самыми популярными запросами по доставке являются: торты на заказ, капкейки и услуги кейтеринга. Десерты с авторским дизайном и так были популярны, но в условиях ограничений стали более популярными, ведь это самый простой способ создать праздничную атмосферу вне стен кафе и ресторанов.

Стоит отметить, что вырос не только спрос на доставку готовой еды, но и предложение. По оценкам аналитиков, в Казани предложение по приготовлению и доставке готовых блюд возросло на 41%. Дело в том, что режим ограничений и переход на удаленную работу мотивировал домохозяек и всех, кто страдал от недостатка сводного времени превратить свое хобби в домашний бизнес.

Развитию спроса способствует не только режим ограничений, но и появление новых платформ для заказа товаров и услуг, не выходя из дома. Напомним, что в Казани начал работу сервис доставки товаров «Самокат».

Также недавно стало известно, что в Татарстане тестируют республиканскую платформу OpenHub, на базе которой заведения общепита смогут запустить доставку еды.