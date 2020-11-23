В России легализацию наркотиков приравняли к угрозе национальной безопасности

В России либерализацию и легализацию наркотиков приравняли к угрозе национальной безопасности. Соответствующее положение содержится в Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года, утвержденной президентом страны Владимиром Путиным.

Согласно документу, национальную угрозу представляет появление новых видов наркотиков, увеличение объема их производства, легализации доходов от их незаконного оборота и другие факторы, в частности новые способы оплаты наркотиков.

В Стратегии отмечено, что ежегодно в России выявляется более 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Количество отравлений наркотическими средствами в стране в 2019 году составило 12,4 случая на 100 тыс. человек. Среди несовершеннолетних этот показатель ниже — 11,6 случая на 100 тыс. жителей.

Фото: МВД по РТ (архив)

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Татьяна Демина