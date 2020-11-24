В Совфеде рассказали, как увеличатся пенсии в 2021 году

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, как увеличатся пенсии в 2021 году.

С 1 января следующего года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Повышение почти в полтора раза превысит инфляцию. Согласно прогнозам, она в этом году составит 3,7—3,8%. Таким образом, страховая пенсия увеличится на 1 тыс. рублей, рассказала Бибикова «Парламентской газете».

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, с 1 февраля будут повышены денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. «Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8 процента», — уточнила она.

С 1 апреля в России также проиндексируют социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Сейчас это 2,6%, однако в дальнейшем показатель могут изменить.

В октябре в России вступили в силу новые правила получения пенсии. Теперь пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают выплаты, смогут оставить неизменной дату ее доставки.



Татьяна Леухина