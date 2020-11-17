Главное к утру: завершение акции тестов на ВИЧ, парламентские выборы в Армении, Украине нужна вакцина
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 17 ноября.
- Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны начать работу по созданию пункта обеспечения ВМФ в Судане. Для этого российское военное ведомство должно заключить соглашение с властями африканской страны.
- В Казани завершилась Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Мобильные пункты тестирования проехали 216 городов в 45 регионах России. В Татарстане бесплатно смогли проверить свой ВИЧ-статус более 600 человек.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями дал поручение разработать программу для размещения площадок под фудтраки, или кухни на колесах, по республике.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что внеочередные парламентские выборы неизбежны, они нужны, «чтобы уберечь страну от потрясений». В сжатые сроки должна быть подготовлена дорожная карта, предусматривающая сроки инициирования конституционных процессов. До выборов управление страной должно быть передано правительству национального согласия.
- Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой закупить у России вакцину от коронавируса «Спутник V». В своем обращении Пешко отметил, что Украине очень нужна вакцина от коронавируса. Он предложил или закупать вакцину у России, или наладить ее производство на Украине.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым