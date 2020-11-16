Минниханов поручил разработать программу для размещения площадок под фудтраки в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями дал поручение разработать программу для размещения площадок под фудтраки, или кухни на колесах, по республике.

С предложением вновь инициировать законопроект в Госдуму о смягчении требований к фудтракам выступил бизнесмен Константин Иванов. В ответ президент Татарстана предложил создать программу по созданию площадок, на которые предприниматели могут приехать и организовать торговлю.

Фото: Илья Репин (архив)

«Сегодня мы готовы организовать такие площадки, но нам нужно знать, где бы вы хотели их разместить, и согласовать эту работу с нашими муниципалитетами», — цитирует президента RT-online.



Ранее в Казани возобновил работу «Добрый фудтрак».

