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Президент Армении заявил о неизбежных внеочередных парламентских выборах

23:49, 16.11.2020
Президент Армении заявил о неизбежных внеочередных парламентских выборах
Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что внеочередные парламентские выборы неизбежны.

«Если учесть создавшуюся ситуацию и необходимость достойного выхода из нее и прислушаться к общественным требованиям, то становится очевидным: чтобы уберечь страну от потрясений, внеочередные выборы в Национальное собрание будут неизбежны», — передает «РИА Новости» обращение главы Армении.

В сжатые сроки должна быть подготовлена «дорожная карта», предусматривающая сроки инициирования конституционных процессов. До выборов управление страной должно быть передано правительству национального согласия.

Напомним, что 10 ноября Армения согласилась на сделку в конфликте в Нагорном Карабахе. Заявление о прекращении огня подписали президент России и Азербайджана и премьер-министр Армении.

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