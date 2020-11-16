В Татарстан прибыли мобильные бригады Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»

Фото: Максим Платонов

В Казани завершилась Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Мобильные пункты тестирования проехали 216 городов в 45 регионах России.

Экспедиции одновременно стартовали с Камчатки и из Калининграда. Точкой пересечения маршрутов и местом завершения акции стал Татарстан. В республике бесплатно смогли проверить свой ВИЧ-статус более 600 человек.

Фото: Максим Платонов

Также сообщается, что в Татарстане и восьми прилегающих субъектах ПФО России появится новый региональный проект «Тест для победы», который позволит обеспечить доступ населения регионов к бесплатному экспресс-тестированию на ВИЧ.



«Реальное время» публиковало фоторепортаж с закрытия акции.