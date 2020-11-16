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Путин поручил создать военную базу в Судане

19:54, 16.11.2020
Путин поручил создать военную базу в Судане
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны начать работу по созданию пункта обеспечения ВМФ в Судане. Для этого российское военное ведомство должно заключить соглашение с властями африканской страны.

Глава государства принял соответствующее предложение кабмина, передает ТАСС.

Ранее уже сообщалось, что в планах правительства появилось создание базы ВМФ в Судане. Соглашение предполагает, что Судан безвозмездно предоставит землю для российской базы.

В пункте ВМФ Россия сможет разместить не больше четырех кораблей, а военных там должно содержаться не больше 300. Россия по соглашению получит право ввозить и вывозить через морские порты и аэродромы Судана «любое вооружение, боеприпасы, оборудование», необходимое для работы базы и «для выполнения задач военными кораблями».

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