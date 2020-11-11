Главное к утру: переполох с фетвой о межконфессиональных браках, продуктовые карточки и программа прогулок
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 11 ноября.
- Архитекторы будущего парка «Манзара» открывают программу прогулок по проектируемой территории будущего пространства. Напомним, новый парк появится между Кремлевской и Кировскими дамбами.
- В двух районах Татарстана запустили пилотную версию сервиса «Я строю». Портал заработал для жителей Сабинского и Альметьевского районов республики. Ожидается, что с помощью нового сервиса татарстанцы смогут решить все вопросы, связанные со строительством.
- В трех российских регионах запустили программу поддержки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта». Сейчас ею пользуется тысяча семей. Ожидается, что участниками программы станут около 2 млн семей. С использованием продовольственной карты семьи-участники программы смогут ежемесячно приобретать продукты питания на сумму 1 тыс. рублей.
- В ДУМ России опровергли запрет мусульманам заключать межконфессиональные браки. Документ, который вызвал большой резонанс, был создан еще в 2019 году. Отдельные члены совета вынесли свою собственную фетву и опубликовали ее, однако данная фетва могла быть правомочной в том случае, если бы Россия была религиозным государством. В ДУМ Татарстана раскритиковали данную фетву, не поддержали ее и в духовном собрании мусульман России. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал «Реальному времени» богословское заключение.
- Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига и ее сын оказались владельцами здания на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором жил Шерлок Холмс в одноименных произведениях Артура Конана Дойла. В распоряжение газеты Times попала юридическая корреспонденция, из которой следует, что в 2015 году недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву.
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