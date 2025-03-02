Ташуев тактически переиграл Рахимова: закрыл Даку и воспользовался ошибкой состава «Рубина»

«Рубин» проиграл «Ахмату» впервые с 2017 года

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» в первом матче после возобновления сезона проиграл в Грозном «Ахмату» со счетом 1:2. Казанцы открыли счет на 10-й минуте встречи, но затем дважды пропустили со стандартов. Дублем в составе грозненцев отличился Надер Гандри. Между тем «Ахмат» впервые обыграл казанцев с сентября 2017 года. Как «Рубин» провалил первый весенний матч в году — в материале «Реального времени».

Неожиданный Апшацев, ожидаемый гол

С учетом отсутствия зимних трансферов состав «Рубина» на первую игру после возобновления сезона читался заранее. Существовала лишь пара позиций, в которой были варианты по игрокам. Одна из них — в опорной зоне, куда как раз и вышел Марат Апшацев. В остальном состав выглядел оптимальным.

В плане тактики появление Апшацева было немного странным. Рашид Рахимов ранее уверял, что Марат не способен выдавать необходимый объем в центре поля, который требуется в нынешнем «Рубине». Казанцы привыкли играть забросами на форварда-«столба», с акцентом на фланги. Центральная ось фактически занимается разрушением. В этом компоненте Апшацев явно уступает тому же Богдану Йочичу, завершавшему декабрь основным на этой позиции. В итоге после первого тайма Рахимов ошибку признал и вернулся к проверенному варианту.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

У «Ахмата» с первых минут вышел полузащитник Георгий Мелкадзе. Экс-игрок «Спартака» ставит амбициозные цели на весенний отрезок чемпионата. После вынужденного вояжа в Армению футболист вернулся в Россию и полон желания доказать свою состоятельность. Также интересным выглядело появление хавбека Амина Талала. До переезда в Грозный марокканец был одним из лидеров молдавского «Шерифа».

Именно Талал стал основным движком атак хозяев в стартовом отрезке игры. За первые десять минут матча грозненцы дважды опасно проникали в штрафную «Рубина». Для казанцев «Ахмат» заготовил роль защищающейся стороны. Гостям оставалось играть только на контратаках. Правда, контригры в начале матча не получалось.

Но когда «Рубин» выбежал из обороны, то открыл счет. Основное сделал Никола Чумич. Сербский хавбек прошел на дриблинге в чужую половину поля, Мирлинд Даку одной ногой обработал пас, а другой отдал передачу на набегавшего Дардана. Шабанхаджай вывалился на рандеву с вратарем «Ахмата» и катнул мяч в сетку — 1:0. Любопытно, что албанец забил и последний гол «Рубина» в прошлом году в декабре.

Садулаев «закошмарил» защиту «Рубина»

«Ахмат» не потерял концентрацию после пропущенного гола. Наоборот, грозненцы продолжили давить на оборону гостей. Заметно проседал правый полуфланг казанцев, где действовали Дмитрий Кабутов и Егор Тесленко. Туда же смещался Апшацев, который должен был крыть опорную зону и по ситуации страховать партнеров в защите.

Виновником постоянных провалов «Рубина» был Лечи Садулаев. Лидер «Ахмата» прилично затерзал защитников казанцев. Вингер раз за разом шел в дриблинг, несколько раз получал мяч в штрафной и «посадил» на желтые карточки центрдефов Тесленко и Вуячича. За Садулаевым казанцы просто не успевали, им приходилось постоянно фолить в опасной близости от ворот.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одно из нарушений гостей привело к пенальти. Садулаев пробил со штрафного, мяч задел руку Чумича, и арбитр после ВАРа поставил на «точку». Пенальти насилу исполнил Надер Гандри, который прошил вратаря Евгения Ставера — 1:1.

Откровенно говоря, гол в ворота «Рубина» назревал на протяжении всего первого тайма. Помимо забитого мяча, грозненцы также дважды попали в перекладину. Если не знать, кто играет, то легко можно было спутать, какая из команд идет в зоне прямого вылета из РПЛ. Уж явно не «Ахмат», в реальности занимающий, между прочим, предпоследнее место в турнирной таблице. 1:14 — в пользу хозяев по ударам — яркая иллюстрация происходившего на поле.

Гандри — «рубиновая» хандра

Поменять Кабутова и Тесленко тренерский штаб не мог из-за отсутствия качественного сменщика. Поэтому под «сокращение» от Рахимова попал Апшацев, вместо которого появился Богдан Йочич. Кроме того, поле покинул Чумич, еще не готовый, по всей видимости, проводить все 90 минут в интенсивном темпе. Серба заменил Велдин Ходжа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сделанные в перерыве изменения повлияли на активность Садулаева, сдувшегося во втором тайме. В частности, «Рубин» начал встречать соперника выше. Прессинг включался на чужой половине поля, а не на подступах к своей штрафной. Однако лидер «Ахмата» нашел возможность помочь команде выйти вперед. Подача с углового от Садулаева полетела прямиком на голову Гандри, который загвоздил мяч в девятку ворот «Рубина» — 1:2.

Незадолго до этого казанцы могли забить сами. Шабанхаджай убежал к воротам «Ахмата» с центра поля, но удар пришелся в штангу. Дардан в целом был гораздо опаснее своего друга Мирлинда Даку. У главного наконечника атак «Рубина» совершенно не клеилась игра. Албанец практически не цеплялся за мячи, а когда это удавалось, то натыкался на защитников соперника.

В оставшееся время «Ахмат» отошел в оборону, но при этом оставив высокий прессинг. Грозненцы насыщали фланги, через которые привык пробиваться «Рубин». С учетом неудачной игры Даку, не сохранявшего мячи, в атаке дела складывались худо. В конце к голу были ближе хозяева. Садулаев отпасовал в центр, но Родриго пальнул мимо.

«Ахмат» прервал серию без побед над «Рубином»

Победа стала для «Ахмата» первой над «Рубином» с сентября 2017 года. 12 матчей подряд «рубиновые» не проигрывали грозненцам в рамках чемпионата РПЛ. Теперь все придется начинать сначала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что после игры тренер «Ахмата» Сергей Ташуев признался, что ожидал от «Рубина» более ожесточенного сопротивления. А вот Рахимов списал поражение на большое количество брака в игре своих футболистов.

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — 2:1 (1:1, 1:0)

Голы:

0:1 — 10, Шабанхаджай (Даку)

1:1 — 41, Гандри (с пенальти)

2:1 — 63, Гандри (Садулаев)

«Рубин» остался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 19 матчах. «Ахмат» сравнялся по очкам с «Химками», занимающими 13-ю позицию в чемпионате. В активе грозненской команды стало 16 очков.

Следующий матч «Рубин» проведет 9 марта в Казани со «Спартаком» в 19.30 по московскому времени.