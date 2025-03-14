Лукашенко назвал сроки изготовления пусковых установок для «Орешника»

Президент Александр Лукашенко заявил, что к концу года Беларусь будет готова поставить на вооружение две установки под систему «Орешник». Об этом он сказал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, необходимо четко определить место размещения «Орешника». Он отметил, что обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

— Торопиться нам незачем. Надо — поставим. Но это серьезное оружие, его на колене за полгода, за год не сделаешь, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил о скором размещении на территории республики российской гиперзвуковой системы «Орешник». По его словам, поставка установки в Беларусь произойдет раньше, чем ее развертывание в России.

Рената Валеева