ФСБ внесла «Правый сектор»* в перечень террористических организаций

Фото: Максим Платонов

ФСБ России включила украинское движение «Правый сектор»* и его структурные подразделения в список террористических организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр вошли украинское военизированное объединение «Национально-освободительное движение «Правый сектор»*, организация «Правая молодежь»*, объединение «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор»*.

Ранее, 23 января, Верховный суд России признал «Правый сектор» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. В суде отметили, что «Правый сектор» представляет собой объединение украинских националистических ультраправых организаций, идеология которого основана на украинском национализме и тотальной русофобии.