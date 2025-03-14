ФСБ внесла «Правый сектор»* в перечень террористических организаций
ФСБ России включила украинское движение «Правый сектор»* и его структурные подразделения в список террористических организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В реестр вошли украинское военизированное объединение «Национально-освободительное движение «Правый сектор»*, организация «Правая молодежь»*, объединение «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор»*.
Ранее, 23 января, Верховный суд России признал «Правый сектор» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. В суде отметили, что «Правый сектор» представляет собой объединение украинских националистических ультраправых организаций, идеология которого основана на украинском национализме и тотальной русофобии.
Справка
* признаны экстремистской организацией.
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