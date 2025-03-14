Белый дом опроверг заявление Трампа о переговорах с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным не соответствует действительности. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Левитт, с Путиным говорил не Трамп, а специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Ранее Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social о «продуктивной дискуссии» с Путиным и выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. Однако из сообщения Трампа не было ясно, имел ли место личный разговор между двумя лидерами или речь шла о контактах по линии Уиткоффа, который ранее посетил Москву и провел переговоры с президентом РФ поздно вечером в четверг.

— Вчерашний день был продуктивным в плане мира. Это был Стив Уиткофф, кто говорил с Путиным, — заявила Каролин Левитт журналистам.

Рената Валеева