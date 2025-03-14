В Казани подписано соглашение о сотрудничестве для сохранения популяции снежного барса

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На Международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», прошедшей 14 марта в Казани, было подписано соглашение о сотрудничестве в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов.

Оно позволит реализовывать совместные научные программы на базе объектов Научного центра «Снежный барс» в Алтае.

Соглашение подписали представители Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Академии наук Татарстана, ИФМиБ КФУ, Центра «Ирбис» и Минэкологии республики.

После подписания соглашения компания «Татнефть», при поддержке которой был построен комплекс объектов центра, передала сертификат на объекты Научно-исследовательского центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» консорциуму стратегических партнеров. Этот центр будет заниматься научно обоснованной реинтродукцией снежных барсов и других редких видов Алтая, включая особей из Киргизии и Монголии.

Центр был создан в 2022 году по инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова и представляет собой современный комплекс с лабораторией, ветеринарным блоком, вольерным комплексом и жилыми домами для научных сотрудников.

Ранее правительства Татарстана и Алтая подписали новое соглашение, направленное на развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества между двумя регионами.

Рената Валеева