Мартовское преображение «Ак Барса»: обыграли «Автомобилист», побили рекорды, конфликтов нет

Вторая победа подряд команды Гатиятулина в начале весны

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» начал свою заключительную домашнюю серию в регулярном сезоне с убедительной победы над «Автомобилистом» со счетом 3:1. Матч получился богатым на рекорды казанцев. Вначале рекордный результативный балл набрал Никита Лямкин, который побил достижение Ильи Никулина. А третья шайба стала 190-й для «Ак Барса» в текущем чемпионате, чего никогда прежде не случалось с казанской командой. В чем еще отличилась команда Анвара Гатиятулина читайте в материале «Реального времени».

Очередные перестановки в составе «Ак Барса»



Заключительная домашняя серия «Ак Барса» в текущем регулярном чемпионате начиналась матчем против «Автомобилиста», с которым на прошлой неделе они встречались в Екатеринбурге. Игра на Урале сложилась для казанцев неудачно — проиграли со счетом 1:2. Затем случилось поражение от «Трактора» (2:3), а завершился выезд крупной победой над «Сибирью» (6:3).

Несмотря на победный счет, тренерский штаб внес значительные изменения в состав команды. На игру с «Автомобилистом» вне заявки оказался защитник Альберт Яруллин, чье отсутствие вполне можно объяснить желанием дать передышку во время Рамадана. Кроме него, в список игроков на матч не попали Константин Лучевников и Дмитрий Кателевский. Зато вернулись братья Семен и Степан Тереховы, а также Денис Комков, вызванные накануне из альметьевского «Нефтяника».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ожидалось появление в составе Николаса Петана, но канадскому форварду не нашлось места в тройках атаки казанцев. Хотя перед игрой тренер «Ак Барса» Алексей Тертышный заявлял, что нападающий уже занимается в общей группе и готов помочь команде. Камбэк канадца отложили, а во втором звене появился Семен Терехов, составивший компанию Кириллу Семенову и Дмитрию Яшкину. А вот ведущая тройка осталась прежней: Барабанов — Сафонов — Галимов. Впрочем, почему ломать то, что и так прекрасно работает?

«Автомобилист» пошел по стопам «Ак Барса»

После домашней победы над «Ак Барсом» команда Николя Заварухина «словила» состояние грогги, из которого не хотела вылезать и в первом периоде казанской встречи. «Автомобилист» приехал в Казань с двумя выездными поражениями от «Металлурга» и московского «Динамо».

Причем кризис длится у уральцев уже давно. В последних пяти матчах «Автомобилист» ни разу не забросил больше двух шайб. На проблемы с реализацией наложились ошибки в обороне, из-за которых команда не могла использовать излюбленную тактику с игрой на контратаках.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый период матча в Казани стал продолжением кошмара для «Автомобилиста». Встреча началась с активных атак «Ак Барса», к седьмой минуте хозяева вели по броскам в створ — 9-0. Самый верный момент для гола упустил Артем Галимов. Форвард казанцев не смог замкнуть передачу от Александра Барабанова, находясь перед пустыми воротами при реализации большинства.

Стоит заметить, что с некоторых пор у «Ак Барса» видоизменились сочетания звеньев при численном преимуществе. В первой пятерке большинства четвертым в атаке теперь выходит Эрик О’Делл, а единственный защитник — Митчелл Миллер. Во втором звене сыграли следующие пять игроков: Лямкин — Коршков — Семенов — Кошелев — Пустозеров. Впрочем, реализовать свои попытки казанцы так и не смогли.

Рекорд Лямкина и позиция Билялова

Второй период «Ак Барс» начинал в меньшинстве из-за удаления Степана Фальковского на последних секундах до перерыва. Отбившись от атак «Автомобилиста» хозяева бросились в контрвыпад, который в итоге стал голевым.

О’Делл выиграл борьбу на пятаке у защитника, шайба выпала из амуниции Владимира Галкина, которую в сетку добил Никита Лямкин. Для автора гола этот результативный балл стал рекордным. Он побил рекорд Ильи Никулина по количеству очков, набранных за один регулярный чемпионат КХЛ среди защитников «Ак Барса».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После этого случилась феерия от судей, зафиксировавших три удаления подряд на две команды. Самым запоминающимся эпизодом на этом отрезке стала попытка Лямкина забросить лакросс-гол, но шайба с крюка защитника пошла не в ворота. Случись такой гол, матч официально можно было бы назвать бенефисом Никиты.

Концовка периода осталась за гостями, которые не собирались сдаваться. Но «Автомобилист» подвела реализация. Защитники «Ак Барса» свободно давали сопернику бросать, оставляя своего вратаря на растерзание нападающих. Тимур Билялов выдержал натиск, а изюминкой его блестящей игры стала выигранная дуэль у Данила Романцева за шесть минут до конца периода. Форвард уральцев выскочил один на один с голкипером, но остался без заброшенной шайбы. Билялов в целом провел сильный матч, упрочив свои позиции в роли первого номера «Ак Барса» на плей-офф.

— В первом периоде соперник был быстрее, где-то мы не успевали. Здорово, что в этих моментах нас выручал вратарь. Во втором периоде у нас было много хороших моментов, хороших контратак, но не забили выходы «2 в 1», «1 в 0». Говорили сегодня ребятам на собрании, что будет игра за четыре очка. Неприятно проигрывать, но нужно быть готовым к любому сопернику в плей-офф. Сегодня мы плохо сыграли на вбрасываниях, из-за этого соперник больше владел шайбой, — заявил после игры тренер гостей Заварухин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рекорд по голам за одну регулярку

Стартовые девять минут третьего периода пролетели практически без остановок. Зато потом команды принялись исправлять свою эффективность. Второй гол «Ак Барса» получился под копирку первого взятия ворот. Илья Сафонов бросил с пятака, а Барабанов добил в сетку — 2:0. Форвард казанцев в феврале не мог забить 11 матчей подряд, а с приходом марта забил уже во второй игре кряду.

Тут же «Автомобилист» отыгрался, потратив всего лишь 20 секунд. Ник Меркли подправил прострел Александра Шарова и сократил отставание — 2:1. Окрыленные гости побежали за еще одной шайбой, но нарвались лишь на два удаления. «Ак Барс» свои шансы при игре пять на три не реализовал, за что едва не поплатился в конце матча.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Окончательный счет на табло «Татнефть Арены» установил Барабанов, отправив третью шайбу в пустые ворота «Автомобилиста» — 3:1. Интересно, что гол случился сразу же, как вратарь гостей Владимир Галкин убежал на скамейку запасных. Сама шайба стала рекордной для «Ак Барса». Казанская команда еще ни разу в регулярных чемпионатах не забивала больше 189 раз. Сейчас у казанцев уже 190 заброшенных шайб при шести матчах в запасе.

— Соскучились по домашней атмосфере, с первых смен вышли с хорошим движением, весь матч держали этот темп. Одержали трудовую командную победу. Приходилось преодолевать плотную, вязкую оборону. Были хорошие отрезки, у нас это получалось, были моменты, но в завершении не хватало точного броска, — заявил после игры Гатиятулин.

Весна настала, команда пробудилась

«Ак Барс» начал весну с двух побед подряд и вновь приблизился к тройке лидеров Востока. От «Автомобилиста», идущего третьим, казанцы теперь отстают лишь на один балл. Еще на три оторвался «Салават Юлаев», а лидер конференции «Трактор» — на шесть.

Самое важное: ощущается, что тренерский штаб ведет работу по подготовке команды к решающим играм сезона. Особую радость доставила игра на вбрасываниях, где «Ак Барс» переиграл «Автомобилист» с результатом 34:8. Этот компонент особенно важным становится в плей-офф, где цена каждой атаки бывает на вес золота. Также порадовал Билялов, а вот реализация большинства и действия в обороне оставляют желать лучшего. При этом, кажется, тренеры «Ак Барса» сами так и не поняли, с чем был связан провал команды после Матча звезд.

На пресс-конференции Гатиятулин опроверг слухи о конфликтах внутри «Ак Барса». Тренер подробно объяснил ситуации вокруг перепалки Яшкина и Алексея Тертышного в Челябинске, а также «травмы» Петана.

— Была тема с Петаном о каком-то конфликте, хотя я объяснял, что у него есть повреждение, которое не дает ему играть. Был удивлен, когда увидел информацию о конфликте. После матча в Челябинске тоже удивился, якобы у Димы Яшкина был конфликт с Алексеем Викторовичем Тертышным. Он кричал Яшкину, потому что на вбрасываниях ограниченное количество времени и мы рисковали получить две минуты. Понимаю, что чем ближе к плей-офф, тем больше будет такого, важно нам не обращать внимание на это, сосредоточиться на своих действиях, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В преддверии плей-офф объяснения Гатиятулина чуть успокоили болельщиков «Ак Барса», которые находятся в возбужденном состоянии после отвратительного отрезка в феврале.



«Ак Барс» — «Автомобилист» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы:

1:0 Лямкин (О'Делл, Барабанов, 22:43),

2:0 Барабанов (Сафонов, 51:05),

2:1 Меркли (Шаров, 51:25),

3:1 Барабанов (59:18, ПВ).

После победы «Ак Барс» набрал 80 очков и поднялся на 4-е место в Восточной конференции. У «Автомобилиста» осталось 81 очко и третья строчка в турнирной таблице Востока.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 марта в Казани с «Авангардом» в 17:00 по московскому времени.

1 / 36 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов