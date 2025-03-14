Двое пострадавших в ДТП на остановке в Казани выписаны из больницы

Фото: Михаил Захаров

Двое взрослых, пострадавших в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в Казани 10 марта, выписаны из городской клинической больницы №7. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

На данный момент в клинике продолжают лечение трое пострадавших, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в результате ДТП 10 марта пострадали 11 человек. Девять из них были госпитализированы: восемь человек — в ГКБ №7 и один ребенок — в Детскую республиканскую клиническую больницу города Казани. Трое взрослых после осмотра врачей были отпущены на амбулаторное лечение.

— Двоих пациентов, которые поступили в городскую клиническую больницу №7 Казани после ДТП на Вишневского, после оказания всей необходимой медицинской помощи выписали, они продолжат наблюдение в поликлиниках по месту жительства. В клинике продолжают лечение трое пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь, — сообщил представитель пресс-службы ГКБ №7.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее суд Казани избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца в отношении Евгения Крусева, водителя, совершившего наезд на 11 человек. 13 марта Евгению Крусеву предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ:

п. «а» ч. 2 ст. 264 (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека);

ч. 1 ст. 264.1 (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия);

ч. 3 ст. 327 (использование заведомо поддельных документов).

Рената Валеева