В Казани проведут экскурсии по будущему парку «Манзара»

Архитекторы будущего парка «Манзара» открывают программу прогулок по проектируемой территории будущего пространства. Напомним, новый парк появится между Кремлевской и Кировскими дамбами.

Первая встреча состоится в субботу, 14 ноября в 12:00. Следующая пройдет 19 ноября в 14:00. На ней историки расскажут, почему город начал расти именно здесь, на берегах Казанки, как было выбрано место для Кремля.

21 ноября в 12:00 состоится прогулка с экологом, который расскажет об экосистеме столицы Татарстана и о том, как отдельная территория может влиять на общее состояние реки. 28 ноября в 12:00 пройдет прогулка с фотографом.

Посетить экскурсии можно по регистрации — запись на каждую из них откроется заранее, говорится в аккаунте стратегии развития Казанки в Instagram.