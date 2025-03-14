Дегтярев поблагодарил Венгрию за защиту олимпийских ценностей после снятия санкций ЕС

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выразил благодарность властям Венгрии за их последовательную политическую позицию в отношении защиты олимпийских ценностей. Соответствующее заявление Дегтярев опубликовал в своем телеграм-канале.

Это заявление последовало за сообщениями агентств AFP и Reuters о том, что Евросоюз исключил из санкционного списка четырех граждан России, включая самого Михаила Дегтярева. Помимо него, из списка были исключены предприниматель Вячеслав Кантор, бывший глава «Еврохима» Владимир Рашевский и сестра Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова.

Дегтярев отметил, что новость о снятии санкций стала для него неожиданностью, учитывая, что он был одним из первых депутатов Госдумы, попавших под санкции из-за оказания гуманитарной помощи детям Донбасса и открытия представительства ДНР в Москве. Глава Минспорта и ОКР подчеркнул, что его политическая позиция с тех пор не изменилась.

— Считаю, что все ограничения против России, ее граждан и компаний абсолютно незаконны. У России есть право отстаивать свои национальные интересы, в том числе в спорте. И мы будем это делать под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина, — написал Дегтярев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По информации европейских СМИ, включая Reuters и Financial Times, именно Венгрия настояла на исключении этих лиц из санкционного списка, угрожая заблокировать продление всего черного списка ЕС в противном случае.

— Благодарю венгерскую сторону за последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей. Спорт — важный компонент дипломатии, должен быть вне политики и объединять, а не разъединять людей. Минспорт и Олимпийский комитет России ведут большую международную работу. Наша цель — полноценное возвращение национальной сборной России на все международные старты, включая Олимпийские игры, — заключил Дегтярев.

Рената Валеева