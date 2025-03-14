Прокуратура добивается водоснабжения и дорог для многодетных в Рыбной Слободе, ждущих их 10 лет

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Рыбно-Слободского района подала в суд, чтобы обеспечить водоснабжение и дороги для многодетных семей, которые получили земельные участки более 10 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Татарстана.

Проверка показала, что на улицах Молодежной, Хроленко и Сергеева в селе Анатыш до сих пор отсутствуют необходимые коммунальные услуги. Несмотря на то, что участки были выделены многодетным семьям, местные власти не выполнили свои обязательства.

Прокуратура требует от исполкома Рыбно-Слободского района признать бездействие незаконным и обязать местные власти организовать водоснабжение и проложить дороги. Также прокуратура настаивает на том, чтобы Кабмин Татарстана принял меры для финансирования этих работ.