В Татарстане осуждены трое за диверсию на железной дороге

Фото: Руслан Ишмухаметов

Верховным судом Татарстана вынесен приговор троим местным жителям, признанным виновными в совершении диверсии на объекте железнодорожного транспорта (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Как установил суд, в октябре 2023 года на станции Бугульма Куйбышевской железной дороги злоумышленники осуществили поджог комплексного устройства подвижного состава, что привело к повреждению объекта. Целью диверсии являлось повреждение объектов транспортной инфраструктуры.

С учетом позиции государственного обвинителя Татарской транспортной прокуратуры, суд признал подсудимых виновными в совершении диверсии и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 12 лет.