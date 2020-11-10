Семья бывшего президента Казахстана Назарбаева оказалась владельцем дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига и ее сын оказались владельцами здания на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором жил Шерлок Холмс в одноименных рассказах Артура Конана Дойла.

В распоряжение газеты Times попала юридическая корреспонденция, из которой следует, что в 2015 году недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву.

Фото: wikipedia.org SenateKz на фото — Дарига Назарбаева

Помимо дома Шерлока Холмса (221b), потомкам экс-президента Казахстана Назарбаева принадлежат также несколько других строений и земля между домами 215 и 237 на Бейкер–стрит. Общая стоимость недвижимости приравнивается к 140 млн фунтов стерлингов (около 14,1 млрд рублей).

По данным Times, 90% собственности на Бейкер-стрит принадлежало Назарбаевой, а 10% — ее сыну Нурали Алиеву. Сейчас официальным владельцем недвижимости является компания Farmont Baker Street Limited, которая приобрела ее в 2005 году. В настоящее время Farmont Baker Street принадлежит компании из ОАЭ.