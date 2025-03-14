Экипаж Радика Шаймиева выиграл этап Кубка России по ралли

Авторалли — вид спорта, наиболее приближенный к естественным условиям

Фото: предоставлено Российской Автомобильной Федерацией

9 марта в окрестностях Лахденпохья (Республика Карелия) состоялся последний в текущем зимнем сезоне этап Кубка России по ралли под названием «Яккима-2025». Его победителем стал экипаж TAIF Motorsport в составе пилота Радика Шаймиева и штурмана Максима Цветкова. «Реальное время» рассказывает о подробностях победного финиша.

Победный этап экипажа TAIF Motorsport

Когда в Казани на подтаивающей лыжне завершался чемпионат России по лыжным гонкам, в более холодной Карелии, на фоне сугробов, прошел пятый этап Кубка России по ралли. Официальным победителем его стал экипаж в составе пилота Радика Шаймиева и штурмана Максима Цветкова.

Смешанный экипаж пилота Клима Гаврилова из Санкт-Петербурга и штурмана Карима Еникеева из Москвы, а также семейная команда москвичей Игоря и Яны Буланцевых претендовать на победу не могли, так как выступали вне зачета.

предоставлено Российской Автомобильной Федерацией

Вслед за ними финишировали Игорь и Яна Буланцевы из Москвы. Но и здесь необходимо уточнение: супруги Буланцевы стартовали в статусе обладателей Кубка страны, а потому также оказались вне зачета. Поэтому третье место экипажа команды TAIF Motorsport в составе пилота Радика Шаймиева и штурмана Максима Цветкова принесло им итоговую победу на «Яккима-2025».

Кстати, комментируя экипаж Буланцевых, хочется сказать, что и в этом случае прослеживается параллель с лыжными гонками, когда возможно создание супружеских мини-команд в эстафетах, но в автоспорте это, наверное, самый яркий пример создания семейной команды. Причем берущий свое начало с середины прошлого века. Еще в 1957 году Валерия Борц и ее муж впервые стали участниками официальных соревнований по авторалли, а через три года член подпольной «Молодой гвардии» получила звание мастера спорта СССР по автоспорту. В календарном плане Федерации России по автоспорту не будет соревнований до конца мая текущего года, когда гонщики снова выйдут на трассы в городе Асбест Свердловской области, но там будет логично вспомнить о названном факте в рамках празднования 80-летия Великой Победы.



Максим Цветков: «Освободилось время, и мы решили стартовать в Карелии»

Для «Реального времени» победный этап прокомментировал многолетний штурман экипажа Радика Шаймиева — Максим Цветков.

— Для нас этап в Лахденпохья был первым в рамках Кубка России, поскольку наш экипаж с Радиком Минтимеровичем заявлен для участия на чемпионате России, где мы и стартовали. Что касается кубковых этапов, то мы их воспринимаем как тренировочные. Но после отмены этапа в Асбесте под названием «Эковер-2025», у нас освободилось время и мы решили стартовать в Карелии. Причем изначально этап там был перенесен на 1 марта, потом организаторы решили вернуться к прежним датам — с 7 по 9 марта, — пояснил журналисту «Реального времени» Цветков.

предоставлено Российской Автомобильной Федерацией

Штурман отмечает, что для команды старт важен и для поддержания спортивного тонуса: чтобы не уходить на длинный перерыв, связанный с погодными условиями.



— Ралли это езда в естественных условиях, а весна приведет к распутице на дорогах, и вернуться к стартам мы сможем только в конце мая, как раз-таки на перенесенном этапе «Эковер-2025». И сейчас мы ездили, чтобы проверить настройки машины, прочие технические моменты. В итоге мы финишировали третьими, после экипажей пилотов Гаврилова и Буланцева, но ни не участвуют в розыгрыше Кубка России, и это вывело нас на первое место. Впрочем, мы не учитывали их участие или неучастие в этой гонке: ехали, ориентируясь на самих себя. Кроме того, интересно было опробовать и изучить трассу, поскольку она дебютировала как этап, а ранее Карелия присутствовала на раллийной карте, как трасса в Сортавале, — рассказал Максим Цветков.

«У нас на трассе — это совокупность кросса и марафона, когда может меняться все: и перепад высот, и покрытие»

Говоря об уже пройденных этапах, Максим Цветков напомнил, что первый должен был для экипажа состояться в Барде — Пермской области. Этап называется «Прикамье» и является одним из этапов Кубка России.



предоставлено Российской Автомобильной Федерацией

— Барда — это местность, населенная пермскими татарами. Но для нас сам этап оказался несчастливым. На тренировочном заезде машина получила повреждение, после которого механики уже не смогли восстановить ее к старту. На карельском этапе, в Сортавале, мы финишировали третьими, как и на следующем этапе в Новгородской области, ралли под названием «Суворов». Резюмируя, мы стабильно финишируем третьими, но по итогам Лахденпохья бронза обернулась золотом, — отметил Цветков.

— Если сравнивать Сортавалу и Лахденпохья, то есть общее в природе, и там и там преобладают хвойные леса, покрытие и там и там гранитное, схожее, но в остальном рельеф трассы, перепад высот, все другое, собственно, как и должно быть на каждом этапе. Если проводить параллели, допустим, с легкой атлетикой, то бег по стадиону, когда есть дорожка и длина в 400 метров по кругу, везде одинаковы, напоминает такой раздел автоспорта, как кольцевые гонки. Кроссы по пересеченной местности уже разные в зависимости от естественных препятствий. А марафон разный в зависимости от перепада высот на трассе. Вот у нас на трассе — это совокупность разниц кросса и марафона, когда может меняться все: и перепад высот, и покрытие. Это интересно, может быть, и поэтому в 2003 году Радик Минтимерович, выиграв чемпионат Европы по автокроссу, решил переквалифицироваться на ралли, и я был в составе первой команды — начинал тогда механиком, постепенно освоив роль штурмана в машине. Это одно из объяснений разницы в спортивной классификации, когда Радик Минтимерович носит звание мастера спорта международного класса, а я — кандидат в мастера спорта. Хотя, скорее всего, уже выполнил нормативы на присвоение следующих спортивных званий. Впрочем, у нас в ралли можно встретить экипажи, где собраны и такие же КМС с МСМК, и мастер спорта в компании с заслуженным мастером спорта, — отметил в разговоре с журналистом штурман прославленного экипажа.

«Стартуя, мы приходим к дикой природе в гости и должны с уважением относиться к хозяевам»

— Зачастую у нас соперники в ралли одни и те же. Например, экипаж Руслана Гожева, который снова сошел с трассы, но не так, как мы, когда получили повреждение машины еще до старта: там был технический сход с трассы уже во время соревнований. Не везет, что тут скажешь... Хорошие ребята, они обслуживаются там же, где и мы, в той же команде технической поддержки, — поделился воспоминаниями о прошедшем этапе Максим Цветков.

Отметил штурман экипажа TAIF Motorsport и значимость группы технической поддержки:

— Для понимания: это те, от кого зависит доставка машин на старт. В советские времена не исключаю, что машины пилотировали до места сами пилоты. Редко-редко, но и сейчас подобное происходит. Но в больших командах транспортировка стартовых машин лежит на команде технической поддержки, в то время как экипажи (это инженеры, пилоты, штурманы) на место старта добираются отдельно. Это, наверное, как у тех же олимпийцев гребцов или конников, когда лодки и лошади едут отдельно от экипажа и наездников.

предоставлено Российской Автомобильной Федерацией

Говоря о специфике такой дисциплины, как ралли, Максим Цветков отметил, что она уникальна по многим причинам и максимально приближена к естественным условиям. Тем она особенно и интересна:

— Прикрепление к тому или иному городу здесь большой роли не играет: допустим, у нас экипаж казанский, но это не значит, что мы имеем какое-то преимущество над собранными командами. А такие есть, когда один пилот представляет, допустим, Владивосток, а штурман — Москву или Питер, или же наши коллеги, когда экипаж собран из жителей Питера и Набережных Челнов. Мы так или иначе собираемся только перед соревнованиями, максимум на тестовых заездах перед стартами, не имея возможности поехать на какую-то совместную тренировку. В этом специфика авторалли. И в естественных условиях на трассах. Нужно понимать, что это обычные трассы общего пользования, которые перед стартами огораживаются с помощью Госавтоинспекции, волонтеров, организаторов соревнований. Очень-очень много различных служб и ведомств задействованы перед стартами. А вот с кем не удается договориться — это с дикой природой. Поэтому прилет птицы на лобовое стекло либо залет ее в решетку радиатора — случаются. Коллеги рассказывали, как встречали лосей или кабанов, которые, к счастью, не выбегали на трассу. Да я сам был свидетелем, как объезжали утку с утятами, по сути, мы приходим к дикой природе в гости, в места их естественного обитания, и должны с уважением относиться к хозяевам.

