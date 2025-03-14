Власти Татарстана выразили соболезнования в связи с кончиной Софии Губайдулиной

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью Софии Губайдулиной, выдающегося советского и российского композитора и заслуженного деятеля искусств РСФСР. Она была известна своими вокальными и инструментальными произведениями, отличающимися уникальным стилем и мастерством исполнения.

Губайдулина обладала исключительным талантом и глубиной мысли. Ее оригинальное мышление и философские размышления находили отражение в музыке. При этом она всегда оставалась скромной, но настойчивой в поисках новых идей, сочетая эксперименты с уважением к музыкальным традициям.

София Асгатовна сыграла важную роль в развитии музыкальной культуры Татарстана. Благодаря ее усилиям в Казани был основан фестиваль современной музыки «Конкордия», который ежегодно проходит в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Также ее именем названы Центр современной музыки и международный конкурс молодых композиторов.

предоставлено Центром современной музыки Софии Губайдулиной

Ее многолетняя творческая деятельность была отмечена множеством наград, включая ордена «За заслуги в культуре и искусстве», «Дружбы» и звание «Почетный гражданин Казани». Губайдулина пользовалась большой любовью и уважением, известная своей добротой и готовностью делиться знаниями с учениками.

