Россия и Венесуэла готовятся подписать договор о стратегическом партнерстве

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Россия и Венесуэла вскоре подпишут договор о стратегическом партнерстве. Об этом сообщил посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, передает ТАСС.

На церемонии возложения цветов к памятнику Симона Боливара в Москве, приуроченной к 80-летию установления дипломатических отношений между странами, дипломат уточнил, что отношения между Москвой и Каракасом развиваются активно уже 80 лет.

— В скором времени будет подписан договор о сотрудничестве на высоком уровне, — заявил он.

Посол подчеркнул, что обе страны «разделяют видение многополярного мира и отрицают односторонность». Он добавил, что это сотрудничество поможет укрепить многополярный мир, в котором Россия играет важную роль.

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко также передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро приглашение посетить Россию в 2025 году, где планируется подписать этот важный договор.