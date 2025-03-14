Татарстан заключил с Башкортостаном соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и инноваций

Фото: Татьяна Демина

Татарстан в лице вице-премьера Татарстана — министра промышленности и торговли Олега Коробченко заключил соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и инноваций с Башкирией. Об этом сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев в своем телеграм-канале.

По словам Шельдяева, всего было подписано восемь значимых соглашений, направленных на развитие региона и страны в целом. Четыре из них — о сотрудничестве между Министерством промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана и промышленными ведомствами регионов ПФО, включая Татарстан.

Целью соглашений является определение приоритетных направлений сотрудничества, формирование совместных программ, повышение конкурентоспособности и обеспечение устойчивого развития промышленного производства и энергетики.

Сегодня правительства Татарстана и Алтая подписали новое соглашение, направленное на развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества между двумя регионами.



Рената Валеева