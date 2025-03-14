«Театр идет навстречу современному искусству, а современное искусство — навстречу театру»

Современные художники из Татарстана представили работы, вдохновленные театральными постановками

Фото: Михаил Захаров

Современный театр — не столько про эстетику, сколько про эмоции. С какими мыслями ушел зритель? Смог ли он пережить происходившее на сцене вместе с героем? А вот что зритель сделает с полученным опытом, как его трансформирует и адаптирует — это вопрос, который вроде бы не имеет уже отношения к театру. Но здесь как посмотреть. Фонд «Живой город» решил вынести эти адаптированные эмоции на обозрение и представил в ES Gallery на выставке «Вижу театр».

Художники сходили в театр

Фонд «Живой город» занимается тремя театральными площадками — «Творческая лаборатория «Угол», театр MOÑ и «Особняк Демидова». Вместе ES Gallery они провели open-call, на котором отобрали восемь современных художников. Это семь визуальных авторов и одна аудиохудожница. Куратор выставки Альбина Закируллина сказала, что акцент при выборе художников был как на творческой составляющей, так и на авторах, чьи работы до этого никогда не были представлены в галерее. Затем художники в течение шести недель ходили на театральные постановки, которые шли в «Особняке Демидова». Смотрели, чувствовали, осмысляли.

В итоге получилось 25 работ, которые и выставлены в галерее на экспозиции «Вижу театр». «Это наша первая коллаборация в таком формате», — сказала Диана Сафарова, соучредительница фонда «Живой город».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Одна из главных миссий фонда — это расширение и исследование границ театра. Театр старается идти навстречу всем видам искусства. Но движение с двух сторон особенно ценно. Всегда приятно, когда театр идет навстречу современному искусству, а современное искусство — навстречу театру. Я не видела подобных проектов в Казани. А ведь это не только обмен аудиториями, это еще и культурологический обмен. И в итоге выставка получилась шире по смыслам, чем мы ее изначально планировали, — сказала директор фонда «Живой город» Инна Яркова.

Она также предложила продолжить коллаборацию с современными художниками, но уже в другом формате. Яркова видит следующий шаг сотрудничества в выходе художников за пределы галереи и перемещение их в стены театра, чтобы они стали полноценными участниками театрального процесса — писали музыку и создавали декорации.

«То, что видит художник, а не обычный зритель»

Пространство ES Gallery небольшое, поэтому разместить 25 работ — задача со звездочкой. Но у кураторов получилось. Весь зал поделили на две части прямоугольные тумбы, на которых выставлены работы Юлии Корбут из серии «О грехах, а не о трагедиях». Это обрамленные украшениями хлебобулочные изделия. Несколько таких «булочек» растянулось вдоль всей галереи, а некоторые гости без стеснения ставили рядом свою еду. Съедобную и не представляющую ценности с точки зрения искусства. Кстати, более масштабные работы Юлии из серии «Шкатулки, скрывающие стыд» представлены на выставке «Наследники» в Присутственных местах.

Работы Юлии Корбут «О грехах, а не о трагедиях». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Но первой гости галереи видят совсем другую работу. Перед тем как попасть в основной зал, посетителей встречает произведение Аделины Абдуллиной «Белый хор», выполненное из ткани. «Нужно было показать что-то от себя, высказать то, что видит художник, а не обычный зритель», — сказала Аделина. Художница вдохновилась спектаклем «Табу», где белое полотно становится не только предметом декорации, но и полноценным героем, который может рассказать свои истории. Ткань у Абдуллиной — это и занавес, и элемент одежды, и фата, и движение, и танец, и письмо, и вода, и начало жизни, и ее окончание. Кроме этого, на выставке представлены еще две работы Абдуллиной — «Глубокая красная лестница» по спектаклю «За синей границей» и «Конструкция в синем» по постановке «Сережа».

Работы Аделины Абдуллиной «Белый хор». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Диёра Талипова представила на выставке две работы: «Расщепление» и «Формы слов». Первая создана как собирательный конструкт из всех просмотренных спектаклей и эмоций, которые вызывали постановки. А еще «Расщепление» — это состояние, в котором часто пребывают актеры, когда перевоплощаются на сцене в других людей. Произведение «Формы слов» создано по спектаклю «Бар «Хемингуэй». «Сначала пытаешься вникнуть в диалоги и монологи, понять их, сконцентрироваться на произнесенных словах, но постепенно диалоги превращаются в гул или растворяются в музыке — ловишь только отдельные фразы. Выцепляешь для себя только те слова, которые можешь прочувствовать», — объяснила свою работу Талипова.

Работа Даёры Талиповой «Формы слов». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

У художницы Алсу Валиуллиной — тоже две работы на выставке «Вижу театр». Произведение «Память и узоры» — тканевая работа с ручной вышивкой. Она показывает интерьер особняка. «Интерьер — немаловажен для восприятия театральных постановок. Полотно [картины] состоит из отдельных элементов, напоминающих о декорациях спектаклей: узоры на стенах, струящиеся ткани, винтовая лестница, люстра, решетчатые окна. Холодное освещение позволило превратить трещины на стенах в новые узоры, которые послужили основой для ярких текстильных выставок на полотне», — прокомментировала Валиуллина.

Диптих Алсу Валиуллиной «Гладь» . Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Еще одна работа Алсу — это диптих «Гладь», созданный по спектаклю «За синей границей». «Преодолевая большие расстояния, пловец видит лишь сплетение светлых и темных штрихов, где небо, земля и вода сливаются в едином потоке, скрывая волны и морской простор», — объяснила свою задумку Валиуллина.

Возможные декорации к спектаклю «Спасти камер-юнкера Пушкина» от художника KА́RTON. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Художник KА́RTON создал возможные декорации к спектаклю «Спасти камер-юнкера Пушкина». «Это моноспектакль. В нем мало декораций, но отлично работает воображение. По сюжету главный герой рассказывает, как его жизнь связана с Пушкиным. Пока он рассказывал, у меня возникали представления о том, как могли бы выглядеть декорации к этому спектаклю», — рассказал KА́RTON. По завершении работы художник сделал еще несколько вариантов, поэтому на выставке представлен один из концептов возможных декораций. Кстати, эта работу купили через полчаса после открытия выставки. До 25 марта она будет висеть в галерее, а потом переместится в частную коллекцию.

На работах современных художников выставка не закончилась. В глубине галереи за черными портьерами разыгрывались фрагменты спектаклей из «Особняка Демидова» — это «Бар «Хемингуэй» и «Табу». Первый — иммерсивная постановка о Париже 1920-х, потерянном поколении и времени, когда Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Гертруда Стайн писали свои шедевры. Второй повествует о судьбах трех женщин начала XX века — Фатихе Аитовой, Саре Шакуловой и Саре Садыковой. На выставке разыгрывалась сюжетная линия Шакуловой — первой татарской женщины-математика. А напротив — творческие споры Фрэнсиса Скотта Фицджеральда с его супругой Зельдой.

1 / 44 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».