В двух районах Татарстана запустили пилотную версию сервиса «Я строю»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В двух районах Татарстана запустили пилотную версию сервиса «Я строю». Портал заработал для жителей Сабинского и Альметьевского районов республики.

Ожидается, что с помощью нового сервиса татарстанцы смогут решить все вопросы, связанные со строительством. Через специальный портал они смогут не только получать необходимые документы в электронном виде, но также смогут отслеживать статус заявлений, уведомлений и др. Попасть на сервис можно будет через портал госуслуг РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В пилотном проекте сервиса для жителей республики, тестирующих приложение, появились четыре функции: уведомление о планируемом строительстве, выдача разрешений на строительство, присвоение адреса объекту и уведомление о завершении строительства.

Для организации данный портал будет доступен чуть позднее, отметили в пресс-службе Минцифры РТ.

На прошлой неделе Минстрой РФ внес на рассмотрение правительства проект, который упростит процесс строительства индивидуального жилья.

