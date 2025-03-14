В Казани назначены дополнительные пригородные поезда в аэропорт

Фото: Максим Платонов

В связи с проведением концертов в МВЦ «Казань Экспо» 15 и 18 марта из столицы Татарстана в аэропорт будут курсировать дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщает мэрия Казани.

Завтра, 15 марта (суббота), и 18 марта (вторник) будет организовано дополнительное транспортное сообщение между Казанью и аэропортом:

электричка №7602 отправится со станции Казань в 18.04 и прибудет на станцию Аэропорт в 18.24;

в обратном направлении пассажиры смогут воспользоваться составом №7603, который отправится от станции Аэропорт в 21.42 и прибудет в Казань в 22.08.

В пресс-службе АО «Содружество» подчеркнули, что поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Рената Валеева