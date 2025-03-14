Евросоюз исключил министра спорта Дегтярева из санкционного списка

Фото: Динар Фатыхов

Евросоюз решил исключить министра спорта России Михаила Дегтярева из санкционного списка. Об этом сообщили в агентстве «Франс Пресс».

Ранее источники в Евросоюзе сообщили, что страны блока согласовали продление санкций против России на следующие шесть месяцев. Однако Венгрия согласилась на это продление только после того, как из списка были исключены четыре человека, включая Дегтярева.

По информации агентства, отмена санкций позволит разморозить активы и отменить запрет на выдачу виз для тех, кто был исключен из списка.

Ранее Дегтярев сообщил, что чемпионат России по водным видам спорта будет официальным отбором на чемпионат мира 2025 года, который пройдет в Сингапуре. Это стало возможным благодаря усилиям вице-президента Олимпийского комитета России и главы Федерации водных видов спорта Дмитрия Мазепина и его команды.

