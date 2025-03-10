Просрочка по ипотеке в Татарстане выросла вдвое

Всего за год объем просроченной задолженности увеличился с 1,2 до 2,4 млрд рублей

Фото: Реальное время

Просроченная задолженность по ипотеке в России достигла рекордных размеров за всю историю наблюдений и превысила 100 млрд рублей. В Татарстане объем просрочки за год вырос более чем на 1 млрд рублей. Такой динамики роста «плохих» долгов не было давно. Эксперты вспоминают 2008—2009 годы и не исключают, что многие ипотечники могут оказаться перед угрозой потери жилья. Действительно ли ситуация настолько драматична, представляет ли она угрозу для банков и не пора ли разрабатывать меры по поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Просрочка по ипотеке растет, количество сделок сокращается

Просроченная задолженность по ипотеке за год выросла в Татарстане на 97% и, по данным «Долгового консультанта», превысила 2,7 млрд рублей, рассказала глава компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. Год назад она составляла порядка 1,4 млрд, на начало позапрошлого года — порядка 1,3 млрд рублей.

— Почему так происходит? Причин несколько, но вырисовываются две устойчивые группы заемщиков. Первая — те, кто взял новостройку по ипотеке для перепродажи с надеждой на рост цен. В итоге продать не смогли, небольшой рост цен не покрыл ежемесячные платежи, дальше платить сложно, — размышляет она. — Вторая — покупали по ипотеке вторичку, так как их убеждали, что ставка ЦБ снизится и можно будет рефинансировать кредит. В итоге ставка не снизилась, тянуть дальше ипотеку сложно.

«Поэтому, если вы можете попасть в первую или вторую группу, до покупки взвесьте свои силы и просчитайте последствия», — рекомендует Гизатова.

Просроченная задолженность по ипотеке за год выросла в Татарстане на 97% и превысила 2,7 млрд рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Просрочка по индивидуальным жилищным кредитам в Татарстане, по данным Банка России, на начало 2025 года достигла 2,4 млрд рублей. И существенно выросла она именно за прошлый год — на начало 2024 года просрочка была 1,219 млрд рублей, на 1 января 2023-го — 1,196 млрд рублей.

При этом количество ипотечных сделок в январе сократилось практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Татарстане в январе 2025 года было зарегистрировано 3 587 сделок с использованием жилищных кредитов. В январе 2024 года — 6 095, в январе 2023-го — 5 930.

Рекорд за всю историю наблюдений

Объем просроченной задолженности по ипотеке в России достиг максимума за всю историю наблюдений и превысил 100 млрд рублей.

— За четыре года ипотечный портфель банков удвоился на фоне действия безадресной льготной программы, которая была отменена в середине прошлого года. Следствием этого роста является и закономерное увеличение объема просроченных платежей, которое особенно заметно начиная со второго полугодия прошлого года, — отмечает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

И хотя за 12 месяцев, завершившихся 1 февраля 2025 года, объем просрочки в ипотечном портфеле и увеличился более чем на 60%, ее доля остается на низком уровне — около 0,5%. «В текущих условиях можно ожидать продолжения тенденции к росту объема просроченных платежей, в результате чего их доля в портфеле может на горизонте 1—1,5 лет достигнуть 1%, но этот показатель также не является катастрофическим, например мы видели такой уровень в 2019 году», — приводит пример Тетерин.

Просрочка по индивидуальным жилищным кредитам в Татарстане, по данным Банка России, на начало 2025 года достигла 2,4 млрд рублей. Реальное время / realnoevremya.ru

Важно отметить, что более показательным для оценки качества ипотечных портфелей банков является такой индикатор, как отношение объема ипотечных кредитов, по которым есть просроченные платежи, к общему объему ипотечных кредитов. Однако в настоящее время такая статистика, к сожалению, не публикуется, добавил он.

Аналитик рейтингового агентства НКР Софья Остапенко соглашается, что в абсолютном выражении действительно отмечается существенный рост просроченной задолженности: за 2024 год ее объем вырос более чем в 1,5 раза.

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле остается на очень низком уровне: на 1 января 2025 она выросла до 0,5%, в то время как на начало 2024 года было 0,3%, а на начало 2023 года — 0,4%.

«Мы не ожидаем ее значительного роста в дальнейшем, учитывая существенное падение спроса и выдач начиная со второго полугодия 2024 года, а также внедрение ряда макропруденциальных мер, — прогнозирует Остапенко. — В частности, Банк России отмечает улучшение качества выдаваемых ипотечных кредитов: доля кредитов с LTV 80+ (с первоначальным взносом 20% и менее) в структуре выдач сократилась относительно 2023 года на 22 п.п. до 9%».

По данным на 2024 год, в сегменте ДДУ банки практически перестали выдавать кредиты с первым взносом менее 20%. В 2024 году выдано всего 1% таких кредитов против 63% в 2023 году.

Огромная социальная проблема

Финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Ян Арт считает, что угрозы для банковского сектора в росте просроченной задолженности нет, но тем не менее это огромная социальная проблема.

— Рост просрочки по ипотеке впервые в России превысил 100 млрд рублей. Скорее всего, эта цифра будет расти. Для банков такой объем просрочки пока проблемой не является. Ни эта, ни в два раза большая сумма — пока не угроза для банков. Не думаю, что есть угроза «ипотечного пузыря». Особенно если в ближайшем будущем начнется все-таки период снижения ставок, что позволит банкам реструктуризировать кредиты заемщиков и понизить им проценты, — прокомментировал он.

Это станет огромной социальной проблемой, если многие российские ипотечники окажутся перед угрозой потери жилья. В свое время, когда в кризис 2008—2009 годов намечалась схожая ситуация, при АИЖК, агентстве ипотечного жилищного кредитования (позже преобразовано в ДОМ. РФ), было создано государственное Агентство реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК), напоминает Арт. Оно занималось «расшивкой» дефолтов ипотечных заемщиков. Возможно, нынешняя ситуация потребует возрождения этой структуры, не исключает он.

Ипотечного пузыря на рынке нет

— Несмотря на такие факторы, как быстрый рост стоимости недвижимости в РФ за последние годы, опережающий по динамике реальные доходы населения, существенное увеличение ипотечной задолженности россиян, определенное ухудшение качества ипотечных выдач, заметное удлинение сроков ипотечных кредитов, говорить о сформировавшемся «пузыре» на рынке ипотечного кредитования в стране, на мой взгляд, все же пока преждевременно, — соглашается аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Доля задолженности населения по ипотеке России по отношению к ВВП пока еще в разы ниже, чем в других странах с развитыми ипотечными рынками, при этом просрочка по ипотеке составляет невысокие 0,8% портфеля, то есть дисциплина россиян при обслуживании своих ипотечных кредитов остается высокой.

Доля задолженности населения по ипотеке России по отношению к ВВП пока еще в разы ниже, чем в других странах с развитыми ипотечными рынками. Илья Репин / realnoevremya.ru

Однако это, конечно, не означает, что поводов для беспокойства нет, добавляет аналитик. Ситуация в отечественной экономике остается непростой, нельзя исключать каких-то новых сильных экономических, геополитических или других шоков, которые приведут к ухудшению ситуации с доходами граждан и ослабят их возможности по обслуживанию ипотечных займов.

В то же время ЦБ внимательно следит за обстановкой на ипотечном рынке и принимает меры по ограничению рисков на нем. В частности, с 1 января в стране начал действовать ипотечный стандарт, который должен существенно снизить использование различных рискованных схем при покупке жилья в ипотеку, а позднее в этом году регулятор может начать устанавливать прямые макропруденциальные лимиты на выдачу ипотеки закредитованным заемщикам (по аналогии с лимитами в необеспеченном потребительском кредитовании). «Я полагаю, что Центробанку хватит компетенций и ресурсов, чтобы не допустить неконтролируемого разрастания рисков в ипотечном сегменте», — считает Додонов.