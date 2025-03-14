Казанского таксиста, который сбил 11 человек, арестовали по обвинению в тяжком вреде здоровью

Фото: Ирина Плотникова

Суд Казани избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца в отношении Евгения Крусева, водителя, совершившего наезд на 11 человек. По данным следствия, в результате ДТП одной из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью. Медицинские судебные экспертизы проводятся в отношении 11 пострадавших.



В ходе следствия установлено, что Крусев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков и управление автомобилем в состоянии опьянения. После истечения срока лишения прав он приобрел поддельные медицинские справки для получения нового водительского удостоверения.

13 марта Евгению Крусеву предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ:

п. «а» ч. 2 ст. 264 (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью человека);

ч. 1 ст. 264.1 (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия);

ч. 3 ст. 327 (использование заведомо поддельных документов).

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Решением Приволжского райсуда Казани от 13 марта Крусев заключен под стражу. Расследование уголовного дела находится под контролем руководства Следственного департамента МВД России.