Прощание с композитором Софией Губайдулиной пройдет в Германии

Фото: Максим Платонов

Церемония прощания с выдающимся композитором и заслуженным деятелем искусств РСФСР Софией Губайдулиной состоится 11 апреля в Германии. Позже урну с ее прахом перевезут в Москву. Об этом сообщил ТАСС народный артист России Фридрих Липс, соавтор многих произведений композитора.

О смерти Софии Губайдулиной было объявлено 13 марта.

София Губайдулина является автором более 100 симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов. В 1992 году она эмигрировала в Германию, где продолжила свою творческую деятельность, получив мировое признание.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Губайдулина — член Берлинской академии искусств, награждена французским орденом «За заслуги», Императорской премией (Япония), премиями Polar Music (Стокгольм) и «Золотой лев» музыкального фестиваля Венеции, а также международной наградой BBVA Foundation (Испания). Ее музыка широко исполняется в России дирижерами Валерием Гергиевым и Юрием Башметом, скрипачом Гидоном Кремером и другими известными музыкантами. В 2022 году она была номинирована на премию Grammy за произведение «Гнев божий».