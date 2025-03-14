В Казани задержали 12 нелегальных мигрантов

Фото: Максим Платонов

В ходе рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства в Казани и Лаишевском районе задержаны 12 иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания на территории России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Проверка проводилась 12 марта сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Татарстану совместно с сотрудниками ГАИ.

Напомним, ранее сообщалось, что мигрантам, находящимся на территории Татарстана, необходимо легализовать свое пребывание в России до 30 апреля, чтобы избежать депортации. По данным на текущий момент, в республике легально проживают 99 тысяч мигрантов, однако заявки на легализацию подали только 22 тысячи из них.

Рената Валеева