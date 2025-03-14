Макрон потребовал от оборонных компаний наращивания производства вооружений

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с представителями ведущих французских оборонных компаний, поставив задачу существенно увеличить производство вооружений и боеприпасов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча в Елисейском дворце собрала представителей как крупных компаний, таких как Dassault Aviation, Thales и Safran, так и около 4 тысяч малых и средних предприятий оборонного сектора. По словам Макрона, несмотря на трехкратное увеличение военного производства за последние три года после перехода к «экономике войны», текущие объемы остаются недостаточными в условиях современных геополитических реалий.

Радиостанция отмечает, что французская оборонная промышленность уже увеличила темпы производства. Dassault Aviation теперь может выпускать пять истребителей Rafale в месяц, Safran способен удвоить или утроить производство управляемых бомб AASM, а KNDS производит 350 бронемашин в год (по сравнению со 100 в 2020 году) и планирует увеличить этот показатель до 450.

Директор завода KNDS в Бурже Лоран Монсож, производящего гаубицы Caesar, поставляемые Украине, сообщил RTL, что по распоряжению Минобороны Франции компания должна создать двухлетний запас вооружений.

Несмотря на усилия по наращиванию производства, существуют проблемы. По словам одного из промышленников, опрошенного Europe 1, оборонная промышленность перенасыщена, субподрядчики с трудом успевают за темпами, а банки не всегда готовы оказывать поддержку. Производители ждут реальных заказов, а не намерений для открытия новых производственных линий, что требует дополнительных финансовых обязательств со стороны государства.

По данным Europe 1, активизация деятельности Макрона на международной арене на фоне переговоров России и США по украинскому конфликту привела к росту его популярности во Франции на 6 пунктов за месяц.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме обратился к Макрону, призвав его «быть осторожнее с ядерным арсеналом».



Рената Валеева