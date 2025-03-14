Выдачу микрозаймов самозанятым и бизнесменам предложили упростить

Фото: Анастасия Фартыгина

14 марта в Госдуму внесен законопроект от депутатов Заксобрания Краснодарского края. Они предложили внести поправки в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и увеличить максимально возможную сумму задолженности, которая позволяет бизнесменам и самозанятым брать микрозаймы в одной организации.

Сейчас этот закон запрещает выдавать новые займы юрлицам или ИП, если сумма их основного долга перед компанией превышает пять миллионов рублей. Депутаты предлагают разрешить определенной категории микрофинансовых организаций выдавать займы компаниям или ИП с основным долгом до семи миллионов рублей, а самозанятым — до одного миллиона рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Авторы законопроекта объясняют необходимость внесения поправок ростом инфляции и прогнозируемым повышением расходов на производство сырья, переработку и логистику. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября.

В 2025 году жители Татарстана начали активнее обращаться за микрозаймами. В республике запросы увеличились на 30%, и теперь средняя сумма займа составляет 19 тыс. рублей.

Рената Валеева