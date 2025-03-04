«Гамарджоба, генацвале!»: рестораны, которые дарят вкус и эмоции Грузии в Казани

О чем расскажут «Грузинские истории»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Сеть ресторанов «Грузинские истории» приготовила сюрпризы к 8 Марта. Бронирование во всех четырех казанских ресторанах сети уже идет, и если успеть занять свое место за праздничным столом — можно сполна оценить грузинское гостеприимство, яркие вкусы и торжество красок национальной кухни Сакартвело. О том, какие секреты рассказывают «Грузинские истории», зачем официантам курсы актерского мастерства, что такое ген гостеприимства и какие сюрпризы приготовили для гостей в весенние праздники, — в обзоре «Реального времени».

Праздничная программа и комплименты для дам

Сеть «Грузинские истории» на сегодняшний день состоит из девяти ресторанов. Четыре из них — в Казани: первый открылся в 2020 году на улице Пушкина, следом появились рестораны на Фучика и Амирхана, и, наконец, самые юные «Грузинские истории» начали принимать гостей на Баумана в ноябре 2024 года.

Основатель и совладелец «Грузинских историй» Раис Валеев анонсирует громкую и яркую праздничную программу, подготовленную к 8 Марта. Он рассказывает:

— Каждый из ресторанов в Казани готовится к празднику по-своему — чтобы гости могли выбрать для себя, какой из них посетить. Во всех четырёх локациях будет своя программа: живая музыка, комплименты и сюрпризы для дам.

Кстати, комплиментарная программа в разных ресторанах своя, каждый шеф-повар подготовил свои подарки. А поскольку в Грузии праздники отмечают по несколько дней, то и здесь они начинаются с 5 марта. Значит, при большом желании и любви к грузинской кухне можно за несколько дней (или вечеров) оценить все предложения казанской сети.

— На праздничные дни — с 5 по 8 марта — уже множество броней, но если поторопиться — еще можно успеть забронировать себе столик. Праздник будет чувствоваться во всех четырех ресторанах! — обещает Раис Валеев.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Праздник будет чувствоваться во всех четырех ресторанах!

Три кита грузинской кухни — мангал, хинкали и хачапури

В концепции сети говорится о том, что «Грузинские истории» — рестораны с кухней, насыщающей душу. А еще здесь говорят, что это кухня, которая дарит счастье.

В 2018 году, когда в Набережных Челнах открылись первые «Грузинские истории», меню разрабатывалось шеф-поваром родом из Грузии Эмзари Беруашвили. Потом оно дорабатывалось, форматировалось, но главное осталось неизменным: сочность, яркость, богатство вкуса этнической грузинской кухни и ее домашний характер. Меню внушительного размера: в нем несколько десятков только горячих блюд, не считая холодных закусок, десертов и стартеров.

— На сегодняшний день все, что есть в нашем меню, — это лучшее из того, что там появлялось с 2018 года, топ-позиции, — рассказывает Раис Валеев. — Мы никогда сильно не меняли блюда. Ведь в грузинской кухне ничего не нужно менять — до того она уже насыщенная и полная. Можно добавлять только точечные, современные интерпретации. Сезонные предложения мы готовим регулярно, но основа, база всегда останется неизменной.

Раздел меню с хачапури радует сердце ценителя: здесь и аджарские «лодочки» с яйцом и сочной сырной начинкой, и мегрельские, и имеретинские хачапури. предоставлено сетью ресторанов "Грузинские истории"

Самые популярные среди гостей позиции в меню — три кита грузинской кухни: хинкали, хачапури и блюда на мангале в самых разнообразных вариациях. Конечно же, сочное мясо на гриле всегда пользуется успехом среди посетителей — на выбор предлагаются говядина и баранина, свинина и разнообразные кебабы.

Любители мяса оценят сочные, душистые хинкали с говядиной или бараниной, щедро дополненные специями и зеленью. А те, кому интересны сочетания полегче, могут попробовать хинкали с сулугуни или с грибами.

Раздел меню с хачапури радует сердце ценителя: здесь и аджарские «лодочки» с яйцом и сочной сырной начинкой, и мегрельские, и имеретинские хачапури. Девушкам очень нравится хачапури с сыром и зеленью, а гурманы уже давно оценили вариацию «Много сыра» — такая выпечка точно насытит! А еще есть хачапури на шампуре, хачапури с беконом (хит со дня открытия ресторана!) и новинка — пеновани из слоеного теста.

В меню горячих закусок весьма популярна долма. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Однако неправильным было бы ограничивать знание о грузинской кухне самыми популярными ее представителями. Огромным успехом пользуются в ресторанах сети и холодные закуски: знаменитые бадриджани (баклажановые рулетики с сыром), разноцветные жизнерадостные пхали из шпината, свеклы, грибов и фасоли с орехами, кинзой и грузинскими специями. В меню горячих закусок весьма популярна долма. Впрочем, успехом пользуется и жареный сулугуни с красным соусом — нежный, тягучий сыр в хрустящей панировке. Нестареющая классика — сациви — откроет букет ароматов Грузии, если вы любите сочетание нежного куриного филе и ароматного орехового соуса.

Кроме того, нельзя забывать и о традиционных горячих блюдах грузинской кухни. Радуга вкусов и торжество аромата откроются вам и в мясном оджахури с хрустящим картофелем, и в томленном с томатным соусом говяжьем чашушули, и в чкмерули, где нежная курица окутана сливочно-чесночным соусом, и в знаменитом чахохбили.

Любители мяса оценят сочные, душистые хинкали с говядиной или бараниной, щедро дополненные специями и зеленью. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«В грузинской кухне важен не только вкус, но и атмосфера, в которой она подается»

Каждый сезон в «Грузинских историях» готовят специальные предложения от бренд-шефа сети. Например, сейчас уже готово к запуску весеннее меню. Шеф-повар Булат Алиев рассказывает:

— Мы с шеф-поварами и бренд-шефом сети следим за трендами, за вкусами и стараемся обязательно отразить настроения сезона. К примеру, весной это должно быть что-то свежее, легкое, связанное с обновлением и пробуждением. Используем локальные продукты и стремимся, чтобы блюда радовали визуально. При этом все стараемся адаптировать и передать именно через вкусы грузинской кухни, через ее узнаваемый характер. Давать новизну, не отходя при этом от канонов и стандартов национальной кулинарии.

К примеру, в нынешнем весеннем меню — хинкали с легким куриным филе и пряной свежей зеленью. В хачапури с сыром, картофелем и грибами решено было отразить домашние традиции и теплоту семейного застолья, грузинское гостеприимство и хлебосольность. На мангале будут готовить люля-кебаб из курицы с зеленью и сыром: как поэтично выражается Булат Алиев, аппетитно тающий сыр и сочное филе будут рифмоваться с весенним таянием снега и солнечными лучами.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Стараемся обязательно отразить настроения сезона. К примеру, весной это должно быть что-то свежее, легкое, связанное с обновлением и пробуждением



Мы спрашиваем: в чем секрет грузинской кухни? Почему она настолько популярна, что в ней так привлекает? Раис Валеев размышляет:

— Секрет грузинской кухни — в ее богатстве и многообразии. Здесь гармонично сочетаются ароматное тесто, сочное мясо, свежие овощи и яркие специи. Это кухня, в которой каждый найдет что-то по вкусу: будь то сытные хинкали, тягучий хачапури, легкие закуски или постные блюда, такие как пхали и лобио. Но самое главное — это душевность. В грузинской кухне важен не только вкус, но и атмосфера, в которой она подается. Это еда, за которой собираются семьи, звучат тосты, ведутся душевные разговоры. И именно эта теплота и щедрость делают ее такой любимой.

В грузинской кухне важен не только вкус, но и атмосфера, в которой она подается. предоставлено сетью ресторанов "Грузинские истории"

«Гамарджоба, генацвале!»

Фирменная особенность «Грузинских историй» — особое отношение к гостям. К подготовке персонала здесь относятся с особым вниманием, выстроена программа обучения, четко формализованы требования к сотрудникам. Официанты и администраторы встречают вас традиционным грузинским приветствием: «Гамарджоба, генацвале!» Именинников обязательно поздравят коллективно — в качестве комплимента поднесут традиционный рог с напитком и хором произнесут традиционный тост.

Операционный директор сети «Грузинские истории» Наталья Халяпина объясняет, что сейчас фокус системы управления ресторанами сделан на оптимизации процессов, на выстраивании контроля качества. А еще в систему активно внедрены ИТ-технологии.

— Не секрет, что сейчас такое время, когда один за другим открываются рестораны, плотно заполняется ниша, в ней появляются все новые игроки. Поэтому и нам нужно постоянно заниматься концепцией, не стоять на месте. Останавливаться на месте нельзя, иначе нас обгонят, — рассказывает Наталья. — Главное, что должно быть у нашего сотрудника — как я это называю, «ген гостеприимства». Ведь гостеприимство воспитать в себе сложно, это врожденное качество. И именно таких людей мы стараемся набирать. А еще, согласно статистике, в общепите лучше всего приживаются люди творческие, которые в детстве ходили на кружки, на танцы, рисовали. Это статистика!

Официанты и администраторы встречают вас традиционным грузинским приветствием: «Гамарджоба, генацвале!». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Чтобы подбирать лучших официантов и менеджеров в свою сеть, в «Грузинских историях» подобрана мощная, сильная HR-команда. Два рекрутера занимаются набором, методист разрабатывает программы подготовки. Среди HR-персонала ресторана есть даже сотрудница драматического театра! Она помогает ставить эмоциональный сервис: проводит для официантов, менеджеров и управляющих занятия по театральному искусству!

Такие разные «Грузинские истории»

Ресторан на Амирхана основатель сети называет самым праздничным из всей четверки. Он находится в помещении, где до этого был гастропроект Carbon, а много лет до того работал легендарный «Катык». Ежедневно там празднуют дни рождения и свадьбы — как рассказывает совладелец сети, молодожены выбирают эти «Грузинские истории» для семейных торжеств. В «Грузинских историях» на Амирхана два больших зала общей вместимостью 180 гостей и одна VIP-комната на 8 персон. Помимо прочего, здесь есть большая детская зона со своими столиками. По субботам и воскресеньям в этом ресторане проводятся детские мастер-классы — один с шефом, где дети готовят несложные блюда, а второй посвящен поделкам и творчеству. Участие в мастер-классах бесплатное, но нужна предварительная запись.

Адрес: Казань, ул. Фатыха Амирхана, 31Б. Бронь столов по телефону: +7 843 204 02 00

«Грузинские истории» на Амирхана. предоставлено сетью ресторанов "Грузинские истории"

«Грузинские истории» на Фучика с момента своего открытия пользуются огромной популярностью. Здесь тоже востребована живая музыка: по выходным и в праздничные вечера в ресторане звучит мягкий мужской вокал, и ведущий в честь праздника здесь тоже будет работать. Вместимость этого ресторана 90 человек, но из-за активного бронирования на всех желающих этого внушительного количества может уже и не хватить.

Адрес: Казань, ул. Юлиуса Фучика, 88. Бронь столов по телефону: +7 843 205 12 12

«Грузинские истории» на Фучика. предоставлено сетью ресторанов "Грузинские истории"

Рестораны на Пушкина и Баумана будут «брать» гостей комплиментами от шефа и приветственными напитками для дам. Ненавязчивая живая музыка придется по вкусу гостям всех поколений.

Адрес: Казань, ул. Баумана, 54/10. Бронь столов по телефону: +7 843 205 22 05

«Грузинские истории» на Баумана. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

При этом на Пушкина есть своя (хоть и небольшая) парковка, крытая терраса, а вместимость трех залов составляет 180 человек. В ресторане с комфортом разместятся 170 гостей.

Адрес: Казань, ул. Пушкина, 3.

Бронь столов по номеру: +7 843 205 55 50.

«Грузинские истории» на Пушкина. предоставлено сетью ресторанов "Грузинские истории"

Наталья Халяпина рассказывает, что во всех ресторанах сети можно заказать доставку, если праздника очень хочется, а выкроить свободный вечер не получается. Все рестораны включены в программу лояльности. После каждого посещения ресторана от каждого чека накапливаются бонусные проценты. Эти бонусы можно использовать во время заказа доставки из ресторанов.

В ближайшем будущем программа лояльности в ресторанах «Грузинские истории» будет дополнена карточками гостя. Каждого постоянного гостя в ресторанах будут знать поименно, система запомнит не только день его рождения, но и его предпочтения в еде, и обычные даты визитов. Без лишней навязчивости по важным датам ему будут направляться пуш-сообщения с рассказом об интересных акциях и с напоминанием о праздниках. Подробнее с программой лояльности можно познакомиться, пройдя по QR— коду:

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

«В мае исполняется 5 лет казанской сети. Будет шумно и мощно!»

Грузинское застолье — всегда праздник. Но по особым поводам он поистине грандиозный. «Грузинские истории» во всей красе покажут его не только в честь международного женского дня. Большой праздник вместе со своими гостями эта сеть будет отмечать через пару месяцев:

— Во второй половине мая исполняется 5 лет казанской сети «Грузинских историй» — наш первый ресторан в Казани открылся в 2020 году, — рассказывает Раис Валеев. — Гулять будем две недели во всех четырех ресторанах! Наших гостей ждут подарки, акции, комплименты, праздничная программа. Разыграем сертификаты от нас и от наших партнеров — готовится очень много сюрпризов. Мы уже прорабатываем подготовку. Будет шумно и мощно!

За пять лет работы ресторанов «Грузинские истории» в Казани их полюбило множество жителей столицы. Можно смело говорить: проект удался. Интересно, что даже «Грузинские истории» на Баумана очень плотно бронируются жителями Казани, хотя изначально предполагалось, что он будет посещаться в основном туристами. Однако он оказался не менее востребованным для казанцев, чем ресторан на Пушкина. Не говоря уже о том, каким успехом пользуются оба проекта в спальных районах.

Рост сети и развитие доставки подтверждают: грузинская кухня полюбилась казанцам. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Раис Валеев размышляет:

— Меня часто спрашивают: «Зачем столько грузинских ресторанов в Казани?» А я отвечаю просто: мы еще не насытили город вкусом настоящей грузинской кухни. Люди выбирают нас не только за блюда, но и за теплоту, атмосферу, эмоции, которые мы создаем. Рост сети и развитие доставки подтверждают: грузинская кухня полюбилась казанцам. Конечно, в ресторанном бизнесе конкуренция всегда высокая, но наша задача — не соревноваться, а становиться лучше. Мы не можем заставить гостей приходить к нам — можем лишь сделать так, чтобы им хотелось возвращаться. И именно с таким настроем мы работаем каждый день.



1 / 23 Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

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