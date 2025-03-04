«Гамарджоба, генацвале!»: рестораны, которые дарят вкус и эмоции Грузии в Казани
О чем расскажут «Грузинские истории»
Сеть ресторанов «Грузинские истории» приготовила сюрпризы к 8 Марта. Бронирование во всех четырех казанских ресторанах сети уже идет, и если успеть занять свое место за праздничным столом — можно сполна оценить грузинское гостеприимство, яркие вкусы и торжество красок национальной кухни Сакартвело. О том, какие секреты рассказывают «Грузинские истории», зачем официантам курсы актерского мастерства, что такое ген гостеприимства и какие сюрпризы приготовили для гостей в весенние праздники, — в обзоре «Реального времени».
Праздничная программа и комплименты для дам
Сеть «Грузинские истории» на сегодняшний день состоит из девяти ресторанов. Четыре из них — в Казани: первый открылся в 2020 году на улице Пушкина, следом появились рестораны на Фучика и Амирхана, и, наконец, самые юные «Грузинские истории» начали принимать гостей на Баумана в ноябре 2024 года.
Основатель и совладелец «Грузинских историй» Раис Валеев анонсирует громкую и яркую праздничную программу, подготовленную к 8 Марта. Он рассказывает:
— Каждый из ресторанов в Казани готовится к празднику по-своему — чтобы гости могли выбрать для себя, какой из них посетить. Во всех четырёх локациях будет своя программа: живая музыка, комплименты и сюрпризы для дам.
Кстати, комплиментарная программа в разных ресторанах своя, каждый шеф-повар подготовил свои подарки. А поскольку в Грузии праздники отмечают по несколько дней, то и здесь они начинаются с 5 марта. Значит, при большом желании и любви к грузинской кухне можно за несколько дней (или вечеров) оценить все предложения казанской сети.
— На праздничные дни — с 5 по 8 марта — уже множество броней, но если поторопиться — еще можно успеть забронировать себе столик. Праздник будет чувствоваться во всех четырех ресторанах! — обещает Раис Валеев.
Праздник будет чувствоваться во всех четырех ресторанах!
Три кита грузинской кухни — мангал, хинкали и хачапури
В концепции сети говорится о том, что «Грузинские истории» — рестораны с кухней, насыщающей душу. А еще здесь говорят, что это кухня, которая дарит счастье.
В 2018 году, когда в Набережных Челнах открылись первые «Грузинские истории», меню разрабатывалось шеф-поваром родом из Грузии Эмзари Беруашвили. Потом оно дорабатывалось, форматировалось, но главное осталось неизменным: сочность, яркость, богатство вкуса этнической грузинской кухни и ее домашний характер. Меню внушительного размера: в нем несколько десятков только горячих блюд, не считая холодных закусок, десертов и стартеров.
— На сегодняшний день все, что есть в нашем меню, — это лучшее из того, что там появлялось с 2018 года, топ-позиции, — рассказывает Раис Валеев. — Мы никогда сильно не меняли блюда. Ведь в грузинской кухне ничего не нужно менять — до того она уже насыщенная и полная. Можно добавлять только точечные, современные интерпретации. Сезонные предложения мы готовим регулярно, но основа, база всегда останется неизменной.
Самые популярные среди гостей позиции в меню — три кита грузинской кухни: хинкали, хачапури и блюда на мангале в самых разнообразных вариациях. Конечно же, сочное мясо на гриле всегда пользуется успехом среди посетителей — на выбор предлагаются говядина и баранина, свинина и разнообразные кебабы.
Любители мяса оценят сочные, душистые хинкали с говядиной или бараниной, щедро дополненные специями и зеленью. А те, кому интересны сочетания полегче, могут попробовать хинкали с сулугуни или с грибами.
Раздел меню с хачапури радует сердце ценителя: здесь и аджарские «лодочки» с яйцом и сочной сырной начинкой, и мегрельские, и имеретинские хачапури. Девушкам очень нравится хачапури с сыром и зеленью, а гурманы уже давно оценили вариацию «Много сыра» — такая выпечка точно насытит! А еще есть хачапури на шампуре, хачапури с беконом (хит со дня открытия ресторана!) и новинка — пеновани из слоеного теста.
Однако неправильным было бы ограничивать знание о грузинской кухне самыми популярными ее представителями. Огромным успехом пользуются в ресторанах сети и холодные закуски: знаменитые бадриджани (баклажановые рулетики с сыром), разноцветные жизнерадостные пхали из шпината, свеклы, грибов и фасоли с орехами, кинзой и грузинскими специями. В меню горячих закусок весьма популярна долма. Впрочем, успехом пользуется и жареный сулугуни с красным соусом — нежный, тягучий сыр в хрустящей панировке. Нестареющая классика — сациви — откроет букет ароматов Грузии, если вы любите сочетание нежного куриного филе и ароматного орехового соуса.
Кроме того, нельзя забывать и о традиционных горячих блюдах грузинской кухни. Радуга вкусов и торжество аромата откроются вам и в мясном оджахури с хрустящим картофелем, и в томленном с томатным соусом говяжьем чашушули, и в чкмерули, где нежная курица окутана сливочно-чесночным соусом, и в знаменитом чахохбили.
«В грузинской кухне важен не только вкус, но и атмосфера, в которой она подается»
Каждый сезон в «Грузинских историях» готовят специальные предложения от бренд-шефа сети. Например, сейчас уже готово к запуску весеннее меню. Шеф-повар Булат Алиев рассказывает:
— Мы с шеф-поварами и бренд-шефом сети следим за трендами, за вкусами и стараемся обязательно отразить настроения сезона. К примеру, весной это должно быть что-то свежее, легкое, связанное с обновлением и пробуждением. Используем локальные продукты и стремимся, чтобы блюда радовали визуально. При этом все стараемся адаптировать и передать именно через вкусы грузинской кухни, через ее узнаваемый характер. Давать новизну, не отходя при этом от канонов и стандартов национальной кулинарии.
К примеру, в нынешнем весеннем меню — хинкали с легким куриным филе и пряной свежей зеленью. В хачапури с сыром, картофелем и грибами решено было отразить домашние традиции и теплоту семейного застолья, грузинское гостеприимство и хлебосольность. На мангале будут готовить люля-кебаб из курицы с зеленью и сыром: как поэтично выражается Булат Алиев, аппетитно тающий сыр и сочное филе будут рифмоваться с весенним таянием снега и солнечными лучами.
Стараемся обязательно отразить настроения сезона. К примеру, весной это должно быть что-то свежее, легкое, связанное с обновлением и пробуждением
Мы спрашиваем: в чем секрет грузинской кухни? Почему она настолько популярна, что в ней так привлекает? Раис Валеев размышляет:
— Секрет грузинской кухни — в ее богатстве и многообразии. Здесь гармонично сочетаются ароматное тесто, сочное мясо, свежие овощи и яркие специи. Это кухня, в которой каждый найдет что-то по вкусу: будь то сытные хинкали, тягучий хачапури, легкие закуски или постные блюда, такие как пхали и лобио. Но самое главное — это душевность. В грузинской кухне важен не только вкус, но и атмосфера, в которой она подается. Это еда, за которой собираются семьи, звучат тосты, ведутся душевные разговоры. И именно эта теплота и щедрость делают ее такой любимой.
«Гамарджоба, генацвале!»
Фирменная особенность «Грузинских историй» — особое отношение к гостям. К подготовке персонала здесь относятся с особым вниманием, выстроена программа обучения, четко формализованы требования к сотрудникам. Официанты и администраторы встречают вас традиционным грузинским приветствием: «Гамарджоба, генацвале!» Именинников обязательно поздравят коллективно — в качестве комплимента поднесут традиционный рог с напитком и хором произнесут традиционный тост.
Операционный директор сети «Грузинские истории» Наталья Халяпина объясняет, что сейчас фокус системы управления ресторанами сделан на оптимизации процессов, на выстраивании контроля качества. А еще в систему активно внедрены ИТ-технологии.
— Не секрет, что сейчас такое время, когда один за другим открываются рестораны, плотно заполняется ниша, в ней появляются все новые игроки. Поэтому и нам нужно постоянно заниматься концепцией, не стоять на месте. Останавливаться на месте нельзя, иначе нас обгонят, — рассказывает Наталья. — Главное, что должно быть у нашего сотрудника — как я это называю, «ген гостеприимства». Ведь гостеприимство воспитать в себе сложно, это врожденное качество. И именно таких людей мы стараемся набирать. А еще, согласно статистике, в общепите лучше всего приживаются люди творческие, которые в детстве ходили на кружки, на танцы, рисовали. Это статистика!
Чтобы подбирать лучших официантов и менеджеров в свою сеть, в «Грузинских историях» подобрана мощная, сильная HR-команда. Два рекрутера занимаются набором, методист разрабатывает программы подготовки. Среди HR-персонала ресторана есть даже сотрудница драматического театра! Она помогает ставить эмоциональный сервис: проводит для официантов, менеджеров и управляющих занятия по театральному искусству!
Такие разные «Грузинские истории»
Ресторан на Амирхана основатель сети называет самым праздничным из всей четверки. Он находится в помещении, где до этого был гастропроект Carbon, а много лет до того работал легендарный «Катык». Ежедневно там празднуют дни рождения и свадьбы — как рассказывает совладелец сети, молодожены выбирают эти «Грузинские истории» для семейных торжеств. В «Грузинских историях» на Амирхана два больших зала общей вместимостью 180 гостей и одна VIP-комната на 8 персон. Помимо прочего, здесь есть большая детская зона со своими столиками. По субботам и воскресеньям в этом ресторане проводятся детские мастер-классы — один с шефом, где дети готовят несложные блюда, а второй посвящен поделкам и творчеству. Участие в мастер-классах бесплатное, но нужна предварительная запись.
Адрес: Казань, ул. Фатыха Амирхана, 31Б. Бронь столов по телефону: +7 843 204 02 00
«Грузинские истории» на Фучика с момента своего открытия пользуются огромной популярностью. Здесь тоже востребована живая музыка: по выходным и в праздничные вечера в ресторане звучит мягкий мужской вокал, и ведущий в честь праздника здесь тоже будет работать. Вместимость этого ресторана 90 человек, но из-за активного бронирования на всех желающих этого внушительного количества может уже и не хватить.
Адрес: Казань, ул. Юлиуса Фучика, 88. Бронь столов по телефону: +7 843 205 12 12
Рестораны на Пушкина и Баумана будут «брать» гостей комплиментами от шефа и приветственными напитками для дам. Ненавязчивая живая музыка придется по вкусу гостям всех поколений.
Адрес: Казань, ул. Баумана, 54/10. Бронь столов по телефону: +7 843 205 22 05
При этом на Пушкина есть своя (хоть и небольшая) парковка, крытая терраса, а вместимость трех залов составляет 180 человек. В ресторане с комфортом разместятся 170 гостей.
Адрес: Казань, ул. Пушкина, 3.
Бронь столов по номеру: +7 843 205 55 50.
Наталья Халяпина рассказывает, что во всех ресторанах сети можно заказать доставку, если праздника очень хочется, а выкроить свободный вечер не получается. Все рестораны включены в программу лояльности. После каждого посещения ресторана от каждого чека накапливаются бонусные проценты. Эти бонусы можно использовать во время заказа доставки из ресторанов.
В ближайшем будущем программа лояльности в ресторанах «Грузинские истории» будет дополнена карточками гостя. Каждого постоянного гостя в ресторанах будут знать поименно, система запомнит не только день его рождения, но и его предпочтения в еде, и обычные даты визитов. Без лишней навязчивости по важным датам ему будут направляться пуш-сообщения с рассказом об интересных акциях и с напоминанием о праздниках. Подробнее с программой лояльности можно познакомиться, пройдя по QR— коду:
«В мае исполняется 5 лет казанской сети. Будет шумно и мощно!»
Грузинское застолье — всегда праздник. Но по особым поводам он поистине грандиозный. «Грузинские истории» во всей красе покажут его не только в честь международного женского дня. Большой праздник вместе со своими гостями эта сеть будет отмечать через пару месяцев:
— Во второй половине мая исполняется 5 лет казанской сети «Грузинских историй» — наш первый ресторан в Казани открылся в 2020 году, — рассказывает Раис Валеев. — Гулять будем две недели во всех четырех ресторанах! Наших гостей ждут подарки, акции, комплименты, праздничная программа. Разыграем сертификаты от нас и от наших партнеров — готовится очень много сюрпризов. Мы уже прорабатываем подготовку. Будет шумно и мощно!
За пять лет работы ресторанов «Грузинские истории» в Казани их полюбило множество жителей столицы. Можно смело говорить: проект удался. Интересно, что даже «Грузинские истории» на Баумана очень плотно бронируются жителями Казани, хотя изначально предполагалось, что он будет посещаться в основном туристами. Однако он оказался не менее востребованным для казанцев, чем ресторан на Пушкина. Не говоря уже о том, каким успехом пользуются оба проекта в спальных районах.
Раис Валеев размышляет:
— Меня часто спрашивают: «Зачем столько грузинских ресторанов в Казани?» А я отвечаю просто: мы еще не насытили город вкусом настоящей грузинской кухни. Люди выбирают нас не только за блюда, но и за теплоту, атмосферу, эмоции, которые мы создаем. Рост сети и развитие доставки подтверждают: грузинская кухня полюбилась казанцам. Конечно, в ресторанном бизнесе конкуренция всегда высокая, но наша задача — не соревноваться, а становиться лучше. Мы не можем заставить гостей приходить к нам — можем лишь сделать так, чтобы им хотелось возвращаться. И именно с таким настроем мы работаем каждый день.
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