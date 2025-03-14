Татарстан и Алтай подписали соглашение о сотрудничестве в нескольких сферах

Правительства Татарстана и Республики Алтай подписали новое соглашение, направленное на развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества между двумя регионами. Об этом сообщили в пресс-службе раиса региона.

Встреча глав двух регионов Рустама Минниханова и Андрея Турчака, на которой было подписано соглашение, прошла в Казани. В ходе обсуждений акцентировалось внимание на укреплении межрегиональных связей, расширении деловых контактов и увеличении взаимного товарооборота.

Рустам Минниханов выразил благодарность главе Республики Алтай за активное участие в развитии сотрудничества и за вклад в Международную конференцию по сохранению снежного барса.

Новое соглашение, которое стало продолжением предыдущего, подписанного в 2020 году, призвано стать основой для дальнейшего укрепления деловых связей между Татарстаном и Алтаем.

Напомним, что в Казани прошла Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», на которой собрались 180 представителей 12 стран мира, в которых обитает ирбис, — Афганистана, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Эта большая дикая кошка находится под угрозой полного исчезновения, необходимы объединенные усилия по ее спасению. Подробнее — в материале «Реального времени».

