Духовное собрание мусульман России не поддержало запрет на межконфессиональные браки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Духовное собрание мусульман России не поддержало предложение ДУМ России на запрет межконфессиональных браков. Глава ДСМР муфтий Альбир Крганов заявил, что в Коране разрешены браки мусульман с иудейками и христианками.

«Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов ДУМ РФ, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания (мужчин мусульман с иудейками и христианками, — прим. ред.)», — цитирует Крганова «РИА Новости».

Фото: dumrt.ru

По словам спикера, решение о вступлении в брак с женщиной-немусульманкой принимает мужчина. В целом он считает, что предписания совета улемов носят рекомендательный, но не обязательный характер, ведь около четверти семей в России — это межнациональные и межконфессиональные браки.

Напомним, что сегодня ДУМ России опубликовало богословское заключение рекомендательного характера, согласно которому мусульманам запрещается вступать в брак с представителями другой религии. По мнению духовенства, межконфессиональный брак ведет к внутрисемейным проблемам и проблемам воспитания детей. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин считает, что богословское заключение не повлияет на взаимоотношения в республике.



