Путин предложил Мадуро подписать договор о стратегическом партнерстве между странами

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент России Владимир Путин предложил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро подписать договор о стратегическом партнерстве между двумя странами во время его визита в Россию. Путин подчеркнул, что документ полностью согласован и создаст прочный фундамент для дальнейшего развития многоплановых связей на долгосрочную перспективу, пишет «Интерфакс».

— Полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Его можно было бы подписать в ходе вашего визита в Россию в удобное для вас время, — заявил Путин во время встречи с Мадуро.

Кроме того, Путин выразил надежду на то, что Мадуро сможет посетить Москву для участия в торжествах по случаю 9 Мая, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Также был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, — отметил президент России.

В январе Мадуро в третий раз приступил к исполнению обязанностей президента Венесуэлы. В своей речи он пообещал, что новый президентский срок станет периодом мира, равенства и демократии.

Рената Валеева