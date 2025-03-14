В Госдуму внесли проект об увольнении с военной службы многодетных отцов

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуму внесли законопроект, который дает право на досрочное увольнение с военной службы в связи с рождением третьего или последующего ребенка, пишет «Российская газета».

Авторы законопроекта предлагают добавить в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» норму, которая позволит гражданам, призванным на военную службу по мобилизации или в военное время либо заключившим контракт о прохождении военной службы, уволиться при рождении третьего или последующего ребенка.

Увольнение будет возможно после одного года службы по призыву или окончания срока контракта. Норма распространяется только на граждан, у которых уже было двое и более детей до объявления частичной мобилизации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению парламентариев, принятие этой инициативы поможет сохранить единство семей и защитить их от возможных рисков. Закон в случае принятия вступит в силу через месяц после официального опубликования.

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Рената Валеева