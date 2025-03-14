Трамп заявил, что в четверг переговорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, разговор был «хорошим и продуктивным».

В своем заявлении Трамп выразил оптимизм относительно перспектив разрешения ситуации вокруг Украины, отметив, что видит «высокие шансы» на достижение мирного урегулирования.

Кроме того, Трамп сообщил, что в ходе разговора обратился к Путину с просьбой «пощадить полностью окруженные» в Курской области вооруженные силы Украины.

Ранее Путин выразил благодарность своему американскому коллеге Дональду Трампу за активное внимание к вопросам урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что готов обсудить с Трампом детали идеи о перемирии с Украиной. Путин подчеркнул, что вопрос о готовности Украины к прекращению огня требует внимательного анализа.

12 марта Путин впервые посетил Курскую область с момента участившихся обстрелов и проникновения украинских диверсионных групп на территорию региона.

13 марта стало известно, что Суджа в Курской области, а также населенные пункты Меловой и Подол освобождены.