Трамп заявил, что в четверг переговорил с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, разговор был «хорошим и продуктивным».
В своем заявлении Трамп выразил оптимизм относительно перспектив разрешения ситуации вокруг Украины, отметив, что видит «высокие шансы» на достижение мирного урегулирования.
Кроме того, Трамп сообщил, что в ходе разговора обратился к Путину с просьбой «пощадить полностью окруженные» в Курской области вооруженные силы Украины.
Ранее Путин выразил благодарность своему американскому коллеге Дональду Трампу за активное внимание к вопросам урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что готов обсудить с Трампом детали идеи о перемирии с Украиной. Путин подчеркнул, что вопрос о готовности Украины к прекращению огня требует внимательного анализа.
12 марта Путин впервые посетил Курскую область с момента участившихся обстрелов и проникновения украинских диверсионных групп на территорию региона.
13 марта стало известно, что Суджа в Курской области, а также населенные пункты Меловой и Подол освобождены.
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