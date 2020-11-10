В ДУМ России опровергли запрет мусульманам заключать межконфессиональные браки

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Фетва о якобы запрете на браки мусульман с иноверцами направлена только на людей, живущих в рамках религиозной парадигмы и не правомочна в светском государстве, сообщил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир-Хазрат Мухетдинов.

Документ, о котором идет речь и который вызвал большой резонанс, был создан еще в 2019 году. В нем речь идет о вопросах семьи, в том числе и межконфессиональных браках. Отдельные члены совета вынесли свою собственную фетву и опубликовали ее.

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Мухетдинов подчеркнул, что в светском государстве люди ориентируются только на светские законы. Эта фетва могла быть правомочной в том случае, если бы Россия была религиозным государством. «Эта фетва была бы правомочной, если бы мы жили в религиозном государстве, где действуют законы шариата, действуют религиозные шариатские судьи и исходя из этих законов выносились бы приговоры и прочие законодательные акты», — передают «Известия» его слова.

Совет улемов — один из рабочих органов ДУМ, а в самом управлении встречаются самые разные взгляды по этому вопросу. Значительная часть мусульманских богословов разделяют допустимость межконфессиональных браков, отметил Мухетдинов. Фетва появилась из-за желания сохранить традиционные ценности, как это делают католики, православные, иудеи и представители других конфессии.

Сегодня днем ДУМ России опубликовало богословское заключение, согласно которому межконфессиональные браки недопустимы и разрешаются только «в единичных случаях». Таким образом, мусульманам запретили жениться на девушках, исповедующих другую религию. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал «Реальному времени» богословское заключение. В ДУМ Татарстана раскритиковали данную фетву.

