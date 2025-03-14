Задержан еще один сотрудник Приволжского медуниверситета по делу о мошенничестве

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнем Новгороде задержан еще один сотрудник Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). На этот раз задержанным оказался директор института реабилитации. Об этом сообщает официальный телеграм-канал регионального Следственного комитета.

— Задержанного обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 13 марта СУ Следкома России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой») в отношении сотрудников ПИМУ и директора организации по продаже медицинских изделий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По версии следствия, в 2021 году сотрудники ПИМУ в сговоре с директором коммерческой организации подготовили документы с завышенными ценами на оборудование от аффилированных юридических лиц и обеспечили победу этой организации на аукционе. Целью мошеннической схемы было хищение бюджетных средств, выделенных по федеральной программе на закупку дорогостоящего медицинского оборудования.

В результате между ПИМУ и коммерческой организацией был заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму более 7 млн рублей. Указанная сумма была переведена на счет коммерческой организации, а затем, по данным следствия, распределена между участниками организованной группы.

В ближайшее время всем фигурантам уголовного дела будет избрана мера пресечения.

Рената Валеева