В Татарстане ускорился рост цен на овощи: картофель подорожал на 5% за неделю

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю, с 3 по 10 марта, зафиксирован ускоренный рост цен на отдельные продукты питания, достигший 5%. Особое повышение цен отмечено на овощи, такие как картофель, свекла и морковь, свидетельствуют данные Татарстанстата.

Наиболее заметно подорожал картофель: цена за килограмм увеличилась на 5,39% — с 56,4 до 59,38 рубля. Свекла столовая прибавила в цене 4,9%, поднявшись с 44,6 до 46,94 рубля за килограмм. Морковь подорожала на 2,1% и теперь стоит 40,64 рубля за килограмм. Кроме того, в пределах 1% выросли цены на яблоки, бананы и помидоры.

Единственным продуктом, цена на который существенно снизилась за прошедшую неделю, стали огурцы. Стоимость килограмма огурцов упала на 5,99% — с 250,2 до 234,9 рубля.

Рената Валеева